Тысяча тонн семян озимой пшеницы прибыла в Кыргызстан

По итогам двусторонних переговоров между Кыргызстаном и Узбекистаном достигнута договоренность по поставке с узбекской стороны высокоурожайных семян озимой пшеницы. В Кыргызстан импортирована тысяча тонн семян озимой пшеницы Аср и Давр.

Объем семян включает суперэлитные, элитные и семена первой репродукции и направлен на обеспечение их семеноводческими хозяйствами и сельхозпроизводителями. Использование этих сортов позволит нашим семеноводческим хозяйствам заменить необходимый сорт, а сельхозпроизводители значительно увеличат урожай зерна и его валовой сбор. Потенциальная урожайность сортов Аср и Давр высокая, что обеспечивает урожайность зерна выше 80 центнеров с гектара на контрольных участках в Ошской области.

Все полученные в настоящее время семена распределены по регионам страны и будут использованы для посева урожая 2022 года.