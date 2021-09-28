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Тысяча тонн семян озимой пшеницы прибыла в Кыргызстан

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- Айжан Мамбеталиева
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По итогам двусторонних переговоров между Кыргызстаном и Узбекистаном достигнута договоренность по поставке с узбекской стороны высокоурожайных семян озимой пшеницы. В Кыргызстан импортирована тысяча тонн семян озимой пшеницы Аср и Давр.

Объем семян включает суперэлитные, элитные и семена первой репродукции и направлен на обеспечение их семеноводческими хозяйствами и сельхозпроизводителями. Использование этих сортов позволит нашим семеноводческим хозяйствам заменить необходимый сорт, а сельхозпроизводители значительно увеличат урожай зерна и его валовой сбор. Потенциальная урожайность сортов Аср и Давр высокая, что обеспечивает урожайность зерна выше 80 центнеров с гектара на контрольных участках в Ошской области.

Все полученные в настоящее время семена распределены по регионам страны и будут использованы для посева урожая 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/407070
Теги:
Ош, Ошская область, пшеница, Узбекистан, Кыргызстан
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