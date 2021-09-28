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Сессия БГК. Депутаты сегодня рассмотрят вопрос повышения тарифов на проезд

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- Оксана Гут
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Депутаты Бишкекского городского кенеша рассмотрят вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте.

Сегодня, 28 сентября, началась очередная ХХVIII сессии Бишкекского городского кенеша. Заседание открылось с традиционным для депутатов горкенеша опозданием. На 9.40 часов присутствовало 33 депутата из 45. В обсуждениях примут участие вице-мэры Бишкека.

В повестке дня всего было шесть вопросов, в том числе о повышение цен на проезд в маршрутках и автобусах.

Также депутаты рассмотрят вопрос по проекту постановления "О структуре мэрии города Бишкек", а в разделе "Разное" обсудят проблему с нехваткой учебников в столичных школах.


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URL: https://www.vb.kg/407071
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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