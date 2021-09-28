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В Бишкеке задержаны наркоторговцы оставляющие закладки по городу

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- Айжан Мамбеталиева
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В производстве Аламудунского ОВД расследуется дело по досудебному производству зарегистрированного в ЕРПП по статье 267 часть 1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

4 сентября в ходе проведения специальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД совместно со следственной службой ОВД Аламудунского района в 11 часов дня на территории Бишкека при получении очередной партии наркотических средств от одного из интернет магазинов задержан С.А.1998 года рождения, у которого при личном досмотре в правом кармане брюк обнаружены и изъяты вещества, завернутые в специальные "термоусадки" красного цвета в количестве 18 штук, в которых содержались вещества растительного происхождения с запахом дикорастущей конопли (гашиш-чарс).

При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях задержанный С.А. добровольно указал места ранее установленных им закладок в разных местах Бишкека, где обнаружены и изъяты вещества завернутые в красные и желтые "термоусадки" - 21 штука.

Общее количество изъятых наркотических и психотропных веществ у задержанного С.А. составило 40 штук, а это 320 одноразовых доз

(цена одного грамма 3 100 сом) на общую сумму 124 тысячи сом.

При дальнейшем проведении специальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в тот же день примерно в 15 часов дня возле одного из столичных торговых центров задержан второй соучастник преступления - Э.А. 1999 года рождения, который дал признательные показания в сбыте наркотиков путем "закладок" и указал места заготовленных им "кладов" в Бишкеке, где обнаружены и изъяты "термоусадки" синего цвета в количестве 20 штук. При вскрытии одной из "термоусадок" внутри упакованного пакета обнаружено кристаллообразное вещество белого цвета.

Согласно справке специалиста ОКЦ МВД КР изъятые вещества является смесью психотропного вещества Альфа-PVP (a-PVP). Общий вес с упаковкой составил 20 граммов, а это более 240 одноразовых доз (цена одного грамм 3 500 сом) на общую сумму 70 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Аламудунским районным судом в отношении задержанных С.А. и Э.А. избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО. В настоящее время проводятся дополнительные специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на установления и задержания других соучастников данного преступления.

СБНОН МВД обращается ко всем гражданам с просьбой, при обнаружении рекламы наркотических средств, или владении информацией о распространении наркотиков просьба сообщать по номеру "102" для принятия срочных мер.


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URL: https://www.vb.kg/407074
Теги:
Аламудунский район, наркотики, Бишкек, гашиш, МВД
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