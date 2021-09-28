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Минэкономфин рассматривает возможность запуска скоростных поездов

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство экономики и финансов рассматривает возможность запуска скоростных железно-дорожных поездов по направлению "Кара-Балта - Балыкчы". Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.

В результате переговоров по приглашению минэкономфина представители бизнес-структур из Испании на минувшей неделе прибыли в Кыргызстан и провели ряд встреч для проработки вопроса о сотрудничестве. В ходе визита они встретились с заместителем председателя кабинета министров, министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым, а также заместителем министра транспорта и коммуникаций Алмазом Тургунбаевым.

На встрече гостей с замминтранскома также присутствовали представители ГП "НК Кыргыз темир жолу" и государственной дирекции по проектированию и строительству магистральных железных дорог.

Испанская компания провела презентацию своей уникальной патентованной технологии, рассказала о возможностях и поделилась видением о том, каким образом можно адаптировать высокоскоростные поезда к нашим железным дорогам. В отличие от других моделей, для использования испанских поездов не нужно строить специальные пути, они вполне могут передвигаться и по уже существующим, без вложения в инфраструктуру. Но при этом они комфортнее, экологичнее, современнее и новее существующих кыргызстанских железнодорожных составов, скорость их движения намного выше.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность в дальнейшей проработке вопроса, обмене данными, на основе которых "Talgo" сделает симуляционные тесты и расчеты. Будущие встречи представители нашей страны и испанские производители посвятят обсуждению деталей.

Во время встречи с главой минэкономфина Акылбеком Жапаровым представители испанской компании в ответ на пожелание министра продумать запуск высокоскоростных поездов по железнодорожному маршруту "Бишкек-Москва", сообщили, что это возможно. Теперь дело за более тщательными расчетами. По предложению заместителя министерства транспорта и коммуникации Алмаз Тургунбаева, будет рассмотрено направление "Ош-Бухара".

Ожидается что междугородние рейсы "Бишкек-Токмок", "Бишкек-Кара-Балта" будут курсировать ежедневно, с промежуточными остановками в городах, по пути следования маршрута, а "Кара-Балта - Балыкчи" в выходные. Запуск проекта поспособствует развитию туризма, а также облегчит доступ жителей Токмока, Кара-Балты, Канта и других городов Чуйской области в столицу, административный и деловой центр страны – Бишкек, что положительно скажется на общем экономическом развитии местности пролегающей вдоль маршрута железной дороги. Это позволит кыргызстанцам дешевле, комфортнее и безопаснее добираться до мест работы и учебы, решит проблемы транспортной загруженности дорог и доступности в приобретении жилья, так как избавит от необходимости арендовать его в столице, и благотворно повлияет на безопасность на автотрассах. Кроме этого окажет плодотворное влияние для развития туризма.

Данные проект является частью общего проекта министерства экономики и финансов по реализации развития железнодорожной инфраструктуры по маршруту "Кара-Балта - Каракол", и предусматривает дальнейшее строительства новой железной дороги "Балыкчи - Каракол". В настоящее время ведутся подготовительные проектные изыскания.


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URL: https://www.vb.kg/407079
Теги:
железная дорога, Кара-Балта, Каракол, Испания, Бишкек, Кыргызстан, поезд
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