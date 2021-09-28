В Бишкеке почтили память погибших солдат и мирных жителей Азербайджана

Вчера, 27 сентября, у здания посольства Азербайджана в Кыргызстане установили стенд с фотографиями солдат и мирных жителей, погибших во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который в Азербайджане именуется Отечественной войной.

Возложить цветы к стенду пришли представители дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызстане, азербайджанской интеллигенции и диаспоры, СМИ, общественные и политические деятели страны, профессоры вузов, а также неравнодушные жители Бишкека.

Началось мероприятие с минуты молчания, которой почтили память погибших. После прочли молитву.

Со вступительной речью выступил президент Федерации гимнастики Асад Асадов, отметивший, что в результате 44-дневной военной операции, закончившейся победой, азербайджанская армия освободила свои земли, оккупированные на протяжении 30 лет. Он поблагодарил всех присутствующих за бесценную поддержку.

Председатель общества кыргызско-азербайджанской дружбы Акиф Алафердов, напомнил, что год назад вооруженные силы Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции. После чего Азербайджан под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева начал контрнаступательную операцию под названием "Железный кулак". В первый же день азербайджанская армия освободила шесть сел Джабраильского и Физулинского района от оккупантов.

"Я рад, что Азербайджан смог вернуть свои земли и восстановить историческую справедливость. В то же время мы сегодня скорбим по безвинно ушедшим. Искренне соболезную их родным и близким", - сказал он.

Он также добавил, что сегодня, армянская сторона пытается обсуждать статус Нагорного Карабаха. Как сказал президент Ильхам Алиев, в Азербайджане нет территориальной единицы с таким названием, есть Карабах. На основании указа, подписанного им 7 июля, создана Карабахская экономическая зона, объединяющая все районы региона, а также Восточно-Зангезурская экономическая зона.

Учитель русского языка и литературы лицея №1 в городе Шопоков Алла Гурбанова прочла стих, а также добавила, что для всех азербайджанцев это священный день.

"Мы вспоминаем сотню мирных жителей, подвергшихся вероломным бомбардировкам и отдаем дань уважения памяти погибшим героям. Они боролись мужественно, достойно освобождая родную землю. Их подвиги навсегда останутся в нашей памяти. Также благодарим ветеранов, многие из которых стали инвалидами. Их патриотизм вызывает восхищение. Ну, конечно же, выражаем материнскую благодарность турецкому народу, оказавшему в дни войны важную моральную поддержку", - подчеркнула она.

По словам члена общественного объединения азербайджанцев Центральной Азии Ильхамы Имановой, самая большая потеря, понесенная в войне – это не земля.

"Ее Азербайджан вернет о каждого сантиметра и все беженцы вернуться в свои дома. Тысячи безвозвратно потерянных жизней - молодых парней, которые не проживут счастливую жизнь и не насладятся той победой что принесли – прошлогодние события показали, что истинная азербайджанская элита - наши солдаты. 18-летние парни, еще не вкусившие радости любви, пожертвовали собой для того чтобы врачи могли лечить, учителя учить, а писатели творить", - сказала она.

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев рассказал об истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, серьезных последствиях армянской оккупации, ее влиянии на стабильность и развитие в регионе, безрезультатных переговорах в рамках минской группы ОБСЕ. Он отметил, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно заявлял с трибун всех крупных международных организаций, что Азербайджан способен урегулировать конфликт военным путем. Он всегда стремился разрешить конфликт с Арменией мирным путем. Однако, по его словам, Армения в свою очередь действовала в противоположном направлении и не оставила иного выбора, кроме как сражаться на поле боя.

"Столкновения и кровопролитные бои, произошедшие год назад еще раз продемонстрировали единство азербайджанского народа, мощь Азербайджана и его армии. Показав миру пример стойкости и мужества и вновь подтвердив свою боеспособность и высокий профессионализм, она смогла дать достойный отпор противнику, пресечь все вражеские провокации. Осознавая не равносильность и свое поражение на поле боя, Армения атаковала и подвергла жестокому ракетному обстрелу мирных жителей нашей страны, проживающих далеко за пределами Нагорного Карабаха в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Физули, Тертер, Агдам, Горанбой, Нафталан и другие города, регионы", - сказал посол.

Он также отметил, что результате жестоких нападений армянской стороны на населенные пункты погибло 94 мирных граждан, 414 - были ранены, в том числе беззащитные женщины и дети. Нанесен серьезный ущерб 3410 жилым домам, 120 многоквартирным зданиям, 512 объектам инфраструктуры, пострадали детские сады и школы и даже кладбища во время похоронного процесса.

"Международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные преступления против народа Азербайджана. Сегодня делегации из разных стран мира посещают освобожденные территории и становятся свидетелями настоящего варварства. Разрушены национальные исторические и архитектурные, древние религиозные памятники. Мечети использовалось как сарай для скота, в них содержались свиньи. Такая бесчеловечность, безусловно, не может не оскорбить религиозные чувства всех мусульман. К тому же оккупанты, незаконно переселившиеся на территории Азербайджана, устроили настоящий экологический террор. Они хладнокровно вырубали деревья, поджигали школы и дома. Зачастую огонь перекидывался на близлежащие леса, вызывая серьезные пожары. Также Кафанский и Каджаранский медно-молибденовые комбинаты сбрасывают в реку Охчучай неочищенные ядовитые стоки, отравляющие не только основную водную артерию Зангиланского района, но и большую часть воды Джебраильского и Физулинского районов, реки Араз, Кура и Каспийское море. Отечественная Война длилась всего 44 дня. Благодаря своему профессионализму и высокой боевой готовности азербайджанской армии удалось освободить все территории, уничтожить практически всю военную мощь противника", - добавил Гидаят Оруджев.

Он отметил, что Азербайджан добился того, чего почти за 30 лет не могли осуществить ни минская группа ОБСЕ, ни резолюции Генеральной ассамблеи ООН, ни заявления и решения крупных международных организаций.

Посол добавил, что в апреле этого года, при личной встрече с ним президент Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с победой в войне и освобождением исконно-азербайджанских земель.

"Мы всегда чувствовали поддержку братского кыргызского народа, поддерживающего территориальную целостность Азербайджана. Известные общественные и политические деятели, видные интеллектуалы, творческие организации и другие лица страны направили президенту многочисленные письма поддержки во время войны, а затем поздравили его с победой. Справедливая победа и возвращение утраченных территорий – события, вписанные в новую историю нашей родины", - заключил Гидаят Оруджев.