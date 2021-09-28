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В Ошской области спасатели ищут годовалую девочку, которая упала в канал

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- Наталья Крайнова
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В Ошской области уже третьи сутки ведутся поиски годовалого ребенка. Как сообщает пресс-центр МЧС, 26 сентября, они получили информацию о том, что в селе Тойчу Кара-Суйского района, женщина ( Х.С. 1997 г.р) с маленькими дочерьми (Х.С., 2018 г.р., Х.С., 2020 г.р.) упала в канал Отуз-Адыр.

Местные жители спасли женщину с одним ребенком (2018 г.р.) и передали бригаде скорой помощи, а вот вторую девочку спасти не удалось.

Сегодня, 28 сентября, поисковые работы продолжаются с привлечением 16 спасателей ПСЧ №25 Кара-Сууйского района и 15 местных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/407086
Теги:
МЧС, Кыргызстан, ребенок утонул
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