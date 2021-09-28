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Военные РФ в КР провели пуски неуправляемых ракет

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- Евгений Денисенко
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В горах Кыргызстана экипажи российских вертолетов Ми-8 МТВ5 провели трехдневное учение. И в рамках него выполнили пуски неуправляемых ракет, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Летно-тактическое учение проходило на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области, в горной и высокогорной местности. В нем участвовали вертолетчики отдельной вертолетной эскадрильи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, базирующейся в Казахстане. Они прибыли для этого с аэродрома "Приозерск" на российскую авиабазу "Кант" в Кыргызстане.

На завершающей фазе учения экипажи выполнили пуски 80-мм ракет класса "воздух-поверхность" по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и мобильные командные пункты противника.

Всего в учении было задействовано около 50 человек летного и инженерно-технического состава и два вертолета Ми-8МТВ5. Летчики осуществили более 20 вылетов и около 50 пусков неуправляемых ракет.

Напомним, что на днях территории Свердловской и Челябинской областей, а также на авиабазе "Кант" состоялось еще одно специальное учение. В рамках него, по информации пресс-службы ЦВО, военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа отработали противодействие технической разведке и средствам воздушного нападения в ходе специального учения.

В частности, в Кыргызстане расчеты комплексов РЭБ "Силок-01", "Силок-02" и "Житель" создали защищенный радиус в воздушном пространстве над жилой зоной и аэродромом. Это было сделано в целях защиты от нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника, несущих самодельные бомбы и проводящих аэрофоторазведку обстановки. Специалисты РЭБ, провели перехват управления программно-аппаратными методами и увели дроны на безопасное от базы расстояние

Объединенная российская военная база "Кант" является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/407087
Теги:
Кыргызстан
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