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Глава Ленинского района побывал в жилом массиве "Ак-Ордо"

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- Айжан Мамбеталиева
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Накануне состоялось выездное совещание главы Ленинского района Руслана Тагаева с представителями структурных подразделений мэрии Бишкека и Сокулукского района Чуйской области.

На выезде рассмотрена спорная ситуация между границами столичного жилмассива "Ак-Ордо" и Сокулукского района, а также вопрос установки камер наблюдения и "лежачих полицейских" по улице Гагарина, где участились ДТП.

По спорной ситуации границ, жители "Ак-Ордо" категорически против передвижения жителями Сокулукского района на автомобилях так, как среди жителей этого приграничного района много нарушителей скоростного режима, а также по причине того, что дорога отремонтирована силами жителей. Главой района проведена разъяснительная работа с жителями, проживающими по обе стороны улицы Кок-Жайык относительно сложившейся обстановки.

По итогам выезда принято решение о совместном проведении разъяснительной работы с жителями двух районов по урегулированию спорной ситуации, а также соответствующим службам поручено проработать вопрос установки опознавательных знаков и "лежачего полицейского" по улице Гагарина.


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URL: https://www.vb.kg/407097
Теги:
Ленинский район, Бишкек, жилмассив
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