В Кыргызстане введен запрет на курение в общественных местах

В Кыргызстане введен запрет на курение, в том числе электронных сигарет и кальянов, в общественных местах. Президент Садыр Жапаров подписал закон КР "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 29 июля 2021 года.

"Целью документа являются защита здоровья населения Кыргызской Республики от последствий потребления табака, а также реализация Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака.

Закон направлен на улучшение норм и усиления мер по борьбе против табака и всех видов табачных изделий, путем установления контроля потребления всех видов табачных изделий, электронных систем доставки никотина и полного запрета любой рекламы всех табачных изделий", - говорится в сообщении.