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В Узбекистане наказали 13 человек, которые перекрыли дорогу из-за газа

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В Узбекистане наказали 13 человек, которые перекрыли автомагистраль из-за отсутствия газа, сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД.

Инцидент произошел 26 сентября в 12:10 часов. 13 жителей махалли "Янгиарик-1" Самаркандского района протестовали против отсутствия природного газа и перекрыли трассу международного значения.

В МВД добавили, что в 2015 году решением Кабинета Министров этот микрорайон был отключен от сети природного газа и переведен на снабжение баллонами со сжиженным газом. В последний раз газовые баллоны раздавали жителям данного микрорайона 29 июля этого года.

УВД Самаркандского района провело доследственную проверку и направило собранные документы на рассмотрение в Самаркандский районный суд по уголовным делам.

Решением суда от 27 сентября 13 лицам были предъявлены обвинения в нарушении статьи 183 (мелкое хулиганство) и статьи 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности.

В результате двоих граждан приговорили к пяти суткам административного ареста, а 11 – были оштрафованы.


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URL: https://www.vb.kg/407099
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