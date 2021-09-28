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Кыргызстан представлен на фестивале документального кино стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Шестой фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" стартовал 27 сентября и пройдет сразу в двух городах – в российском Смоленске и белорусском Минске. В фестивальную программу вошли и работы кинематографистов Кыргызстана.

Первый такой фестиваль прошел летом 2016 года в тех же двух городах. И стал ежегодным и популярным не только в творческих профессиональных объединениях, получил зрительскую поддержку и симпатии. В этом году он проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС) СНГ.

В таких фестивалях, как и в нынешнем, принимают участие известные и начинающие документалисты, политологи и эксперты из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. В рамках фестивальных программ устраиваются внеконкурсные показы, встречи с авторами, круглые столы, дискуссии, пресс-конференции. Основной критерий отбора фильмов, как подчеркивают в оргкомитете, - освещение и авторская интерпретация событий, прямо или косвенно влияющих на общественно-политическую жизнь государств СНГ."

"Готовясь к очередному фестивалю, мы стараемся привязаться к реперным точкам в нашей реальности, - заявил программный директор фестиваля, президент продюсерского центра "Студия Третий Рим" Валерий Шеховцов. - В этом году таковыми могут быть памятные даты, способные определить темы для обсуждения на круглых столах и стать приоритетными при выборе фестивальных фильмов. На наш взгляд, важнейшие из них: 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны; 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса; 60 лет с момента первого полета человека в космос; 30-летие подписания Беловежских соглашений".

"Мы пытаемся нащупать нерв времени, - сказал генеральный директор радио "Говорит Москва", член жюри Владимир Мамонтов. - Поэтому поначалу даже заявили фестиваль как политический. "Евразия.DOC" 2016 был вообще посвящен "цветным революциям" как инструменту дестабилизации и смены власти в разных странах мира. Много было хороших фильмов на эту тему. Но постепенно сама жизнь привела нас к тому, что нашими героями все чаще становились люди. Появилась "гражданственность" какая-то, в значительной степени сочетающаяся с художественной силой и внутренним авторским живым человеческим настроем".

В программу фестиваля вошел, в том числе, фильм "Дом" кыргызского режиссера Алтынкыз Шаршенкуловой. Эта работа совсем недавно получила специальный приз жюри на X Международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии, который проходил в Бишкеке . Герой фильма - 72-летний старик, живущий один на берегу озера. Он потерял жену два с половиной года назад и с тех пор каждый день относит камни разной величины на её могилу…


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URL: https://www.vb.kg/407102
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