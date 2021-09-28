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МЧС: Пожар в кафе "Империя Пиццы" мог возникнуть из-за сварочных работ

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке продолжаются работы по тушению пожара в кафе "Империя пиццы". Как сообщает пресс-центр МЧС, по предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ возле кафе.

Тем временем администрация кафе "Империя пиццы" сообщила, что приостановила прием заказов через колл-центр, сайт и мобильное приложение. Об этом говорится на официальной странице в социальной сети Instagram. Представители кафе также сообщили, что эвакуировали своих сотрудников из офиса рядом с горящим зданием. "Так как сервера не работают, скидки и бонусы временно не действуют. Приносим свои извинения за неудобства!", - сообщили сотрудники.

Напомним, сегодня, 28 сентября, на ул. Кулиева в Бишкеке загорелось здание кафе "Империя пиццы".К тушению огня в 13:03 часов были привлечены 4 пожарных расчета МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/407103
Теги:
кафе, пожар, Бишкек
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