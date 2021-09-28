На международной конференции подводят итоги 30-летия СНГ

Международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" открылась в Минске 28 сентября. В ней участвуют ответственные представители стран СНГ, их органов госуправления, руководители академий наук и видные ученые этих государств.

Целями конференции, как сообщили в Исполкоме СНГ, определены дальнейшее развитие многогранного сотрудничества в рамках Содружества, научная оценка деятельности СНГ за прошедшие 30 лет, выработка предложений по его оптимальной модернизации, формирование системы международной мобильности ученых и молодых специалистов в профессиональном сообществе.

В своем послании к участникам форума президент Беларуси Александр Лукашенко назвал СНГ "примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств, сохранивших исторические, культурные и родственные связи между народами". И заявил, что СНГ состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц.

Программой конференции, которая завершится 29 сентября, предусмотрены основное пленарное заседание, работа четырех секций:

"Экономическое взаимодействие и совершенствование законодательной базы государств – участников СНГ", "Наука и инновационное сотрудничество государств – участников СНГ", "Актуальные проблемы эпидемиологии в государствах-участниках СНГ: фундаментальные и клинические аспекты", "Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом".

Также в рамках форума пройдет заседание Совета Международной ассоциации академий наук.