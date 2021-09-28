И.о. министра инвестиций КР назначен 32-летний Нурадил Баясов. Резюме

Исполняющим обязанности министра инвестиций КР назначен 32-летний Нурадил Баясов. Информацию VB.KG подтвердили в аппарате президента.
Отметим, ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Указ об освобождении с поста министра инвестиций КР Алмамбета Шыкмаматова подписал президент сегодня.
БАЯСОВ Нурадил Мирбекович
Дата рождения: 18.09.1989 г.
Семейное положение: женат, отец троих детей.
Образование:
- Средне специальное 2005-2008 гг.:
Торгово-экономический колледж при БГУЭП (Банковское дело, специалист банковского дела).
- Высшее 2008-2012 гг.:
Академия управления при Президенте Кыргызской Республики (Финансы и кредит, экономист).
Воинское звание:
Департамент по охране и конвоированию ГСИН при ПКР - Младший сержант
Трудовая деятельность:
- 05-08.2012 г. - и. о. ведущего специалиста отдела внешней торговли и ВТО управления торговой политики Министерства экономического регулирования и антимонопольной политики КР;
- 08-12.2012 г. - и. о. главного специалиста отдела внешней торговли и ВТО управления торговой политики Министерства экономического регулирования и антимонопольной политики КР;
- 01-08.2013 г. - ведущий специалист отдела налоговой политики управления фискальной политики Министерства экономики КР;
- 08.2013 г. - 09.2014 г. - ведущий специалист отдела продвижения инвестиций управления инвестиционной политики и ГЧП Министерства экономики КР;
- 09.2014 г. - 01.2017 г. - эксперт отдела продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР;
- 11.2017 г. - 03.2019 г. - заведующий отделом продвижения инвестиционных проектов Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР;
- 03-08.2019 г. - заведующий отделом привлечения и сопровождения инвестиций Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;
- 08.2019 г. - 08.2020 г. - заведующий сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций аппарата правительства КР;
- 08.2020 г. - заведующий сектором инвестиций и ГЧП отдела экономики и инвестиций аппарата правительства КР;
- 10.2020 г. - и. о. директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;
- 12.2020 г. - заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;
- 03.2021 г. - заведующий сектором инвестиций и ГЧП отдела экономики и инвестиций Аппарата правительства КР;
- 03.2021 г. - заведующий сектором инвестиций, предпринимательства и ГЧП отдела экономики и финансов аппарата правительства КР;
- 07.2021 г. - замминистра в министерстве инвестиций КР.
Награды:
- Почетная грамота МЭ КР 2016 г.
- Благодарственное письмо АПЗИ КР 2019 г.
- Почетная грамота Правительства КР 2019 г.
- Почетный нагрудной знак Правительства КР 2019 г.
- Отличник экономики МЭКР 2019 г.
- Именные часы Премьер-министра КР 2020 г.
- Почетная грамота ГТС при ПКР 2020 г.
- Благодарственное письмо МИД КР 2021 г.
Владение языками:
Кыргызский
Русский
Английский.