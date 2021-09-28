И.о. министра инвестиций КР назначен 32-летний Нурадил Баясов. Резюме

Исполняющим обязанности министра инвестиций КР назначен 32-летний Нурадил Баясов. Информацию VB.KG подтвердили в аппарате президента.

Отметим, ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Указ об освобождении с поста министра инвестиций КР Алмамбета Шыкмаматова подписал президент сегодня.

БАЯСОВ Нурадил Мирбекович

Дата рождения: 18.09.1989 г.

Семейное положение: женат, отец троих детей.

Образование:

- Средне специальное 2005-2008 гг.:

Торгово-экономический колледж при БГУЭП (Банковское дело, специалист банковского дела).

- Высшее 2008-2012 гг.:

Академия управления при Президенте Кыргызской Республики (Финансы и кредит, экономист).

Воинское звание:

Департамент по охране и конвоированию ГСИН при ПКР - Младший сержант

Трудовая деятельность:

05-08.2012 г. - и. о. ведущего специалиста отдела внешней торговли и ВТО управления торговой политики Министерства экономического регулирования и антимонопольной политики КР; 08-12.2012 г. - и. о. главного специалиста отдела внешней торговли и ВТО управления торговой политики Министерства экономического регулирования и антимонопольной политики КР; 01-08.2013 г. - ведущий специалист отдела налоговой политики управления фискальной политики Министерства экономики КР; 08.2013 г. - 09.2014 г. - ведущий специалист отдела продвижения инвестиций управления инвестиционной политики и ГЧП Министерства экономики КР; 09.2014 г. - 01.2017 г. - эксперт отдела продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР; 11.2017 г. - 03.2019 г. - заведующий отделом продвижения инвестиционных проектов Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР; 03-08.2019 г. - заведующий отделом привлечения и сопровождения инвестиций Агентства по продвижению и защите инвестиций КР; 08.2019 г. - 08.2020 г. - заведующий сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций аппарата правительства КР; 08.2020 г. - заведующий сектором инвестиций и ГЧП отдела экономики и инвестиций аппарата правительства КР; 10.2020 г. - и. о. директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР; 12.2020 г. - заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР; 03.2021 г. - заведующий сектором инвестиций и ГЧП отдела экономики и инвестиций Аппарата правительства КР; 03.2021 г. - заведующий сектором инвестиций, предпринимательства и ГЧП отдела экономики и финансов аппарата правительства КР; 07.2021 г. - замминистра в министерстве инвестиций КР.

Награды:

Почетная грамота МЭ КР 2016 г. Благодарственное письмо АПЗИ КР 2019 г. Почетная грамота Правительства КР 2019 г. Почетный нагрудной знак Правительства КР 2019 г. Отличник экономики МЭКР 2019 г. Именные часы Премьер-министра КР 2020 г. Почетная грамота ГТС при ПКР 2020 г. Благодарственное письмо МИД КР 2021 г.

Владение языками:

Кыргызский

Русский

Английский.