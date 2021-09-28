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Дело о расследовании смерти Аскарова направлено в УГКНБ по Бишкеку

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- Айжан Мамбеталиева
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Правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" сообщает, что сегодня, 27 октября Генеральная прокуратура Кыргызстана поддержала ходатайство адвоката о передаче досудебного производства за № 03-860-2020-000152 о расследовании смерти правозащитника Азимжана Аскарова в ИК 47 в другой орган.

В соответствии с этим, Генеральной прокуратурой данное судебное производство направлено в УГКНБ по Бишкеку для организации дальнейшего расследования.

23 августа Свердловский районный суд города Бишкек удовлетворил жалобу ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" адвокатов Айдара Сыдыкова, Автандил уулу Бакытбекна постановление следователя ГСИН о прекращении уголовного дела по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова, таким образом признав постановление следователя незаконным и необоснованным.

ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" продолжает работу по реабилитации правозащитника и защите прав правозащитника.


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URL: https://www.vb.kg/407109
Теги:
Азимжан Аскаров, Генеральная прокуратура
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