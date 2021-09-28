В Кыргызстане прошли казачьи игры - Шермиции (фото)

В селе Ленинское Аламудунского района прошли четвертые традиционные казачьи игры – Шермиции, организованные Обществом юридических лиц Союз "Казаки Семиречья" при поддержке Русского Дома в Бишкеке.

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На открытии состязаний с приветственными словами и добрыми пожеланиями к участникам игр обратились епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации, полковник Игорь Анатольевич Довбня, руководитель представительства Россотрудничества Виктор Леонидович Нефёдов.

Перед началом соревнований войсковой атаман, казачий полковник Александр Михайлович Зуев передал епископу Даниилу наградной крест "За заслуги перед казачеством России". Также почётным гостям были вручены атаманские грамоты за поддержку по сохранению исторического и культурного наследия, налаживанию добрых отношений с живущими вдали от Родины соотечественниками.

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Шермиции на территории Кыргызстана проходят уже в четвертый раз. В них приняли участие казаки и кадеты из разных областей Кыргызстана и Казахстана. Участники соревновались в различных традиционных дисциплинах – бег на версту, борьба на поясах, борьба на ломка, фланкировка и рубка шашкой, метание ножей и других видах казачьих состязаний.