В Австралии хотят ограничить использование Google-интернет-данных

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) призвала власти ограничить использование Google-интернет-данных для продажи целевой рекламы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Регулирующий орган заявил, что фирма доминирует на рынке до такой степени, что наносит ущерб издателям, рекламодателям и потребителям. ACCC представила отчет, в котором говорится, что американская компания извлекает выгоду из огромного объема данных о пользователях интернета из своей поисковой системы, картографических сервисов и потокового видеоcервиса YouTube для размещения маркетинговых материалов.

По данным регулятора, более 90 процентов кликов по австралийской интернет-рекламе были, по крайней мере частично, результатом одного из предложений Google в 2020 году.

Антимонопольный надзорный орган также хочет получить специальные полномочия для устранения дисбаланса в доступе рекламодателей к потребительским данным, например, ввести правило, которое не позволит компании использовать данные, собранные одной частью ее бизнеса, для продажи целевой рекламы через другую часть без получения такой же выгоды конкурирующей компанией.

"Мы не хотим подавлять инновации, мы не хотим иметь никаких негативных последствий, мы просто хотим поощрять конкуренцию, чтобы потребители получали лучший доступ в интернет, лучшую прозрачность всего происходящего, а компании не платили слишком много", - заявил председатель ACCC Род Симс.

Вслед за отчетом регулятора компания Google заявила, что ее рекламный отдел обеспечивал более 15 тысяч рабочих мест в Австралии и ежегодно вносил 2,45 миллиарда долларов в экономику страны.

"Как один из многих поставщиков рекламных технологий в Австралии, мы будем продолжать сотрудничать с промышленностью и регулирующими органами для поддержки здоровой экосистемы рекламы", - ответили в Google.

Напомним, в этом году Австралия приняла закон, который обязывает Google и Facebook платить медиакомпаниям за контент, который привлекает трафик в ее поисковую систему. Власти страны заявили, что реформа направлена на защиту национальных интересов страны и создаст устойчивую медиаиндустрию, где будет взиматься плата за оригинальный контент.

До принятия закона в Google предупреждали о возможном отключении сервиса интернет-поиска в Австралии. Facebook в свою очередь ограничил распространение новостей в Австралии, заявив, что запретит австралийцам делиться ссылками на новости, если платформе придется платить за это. Однако американские корпорации все же заключили ряд договоров и соглашений с ведущими медиахолдингами Австралии.

ACCC также решила проверить, как опции предустановленного программного обеспечения Google влияют на конкуренцию на рынке поисковых интернет-сервисов в стране.