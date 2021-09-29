Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Пожар на складе кафе "Империя пиццы" потушен

420  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке вчера, 28 сентября, во время пожара на складах кафе "Империя пиццы" сгорело около 850 квадратных метров площади, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Напомним, что вчера появилась информация, что горит кафе сети "Империя пиццы" на улице Кулиева. Однако, позже МЧС уточнило, что возгорание произошло на складе, который расположен рядом с кафе.

К тушению огня в 13:03 часов были привлечены 4 пожарных расчета МЧС.

В 14:40 пожар локализован, в 17:23 полностью потушен.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ возле кафе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407124
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  