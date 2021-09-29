Пожар на складе кафе "Империя пиццы" потушен

В Бишкеке вчера, 28 сентября, во время пожара на складах кафе "Империя пиццы" сгорело около 850 квадратных метров площади, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Напомним, что вчера появилась информация, что горит кафе сети "Империя пиццы" на улице Кулиева. Однако, позже МЧС уточнило, что возгорание произошло на складе, который расположен рядом с кафе.

К тушению огня в 13:03 часов были привлечены 4 пожарных расчета МЧС.

В 14:40 пожар локализован, в 17:23 полностью потушен.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ возле кафе.