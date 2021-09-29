Внимание! Отрезок улицы Ахунбаева временно закрыт уже сегодня

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек сообщает, что 29 и 30 октября будет закрыта улица Ахунбаева от улицы Алыкулова до улицы Кыр-Кыз, протяженностью 1,5 км.

Этот отрезок улицы закрывают для ремонта перекрестка на пересечении улиц Ахунбаева и Ашар - будет проложен второй слой асфальтобетонного покрытия.

Альтернативными улицами для проезда будут улицы Гагарина, Омур и Лущихина.

В мэрии отмечают, что реконструкция улиц по городу Бишкек производится за счёт грантовых средств КНР в рамках реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Подрядная организация - "China road and bridge corporation.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан заранее планировать маршрут.