Шило на мыло: депутатов ЖК станет меньше, а расходы на них не сократятся

В проекте закона "О республиканском бюджете КР на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы", опубликованном на сайте Министерства финансов, указано, что на содержание парламента заложено 712 млн 465,8 тысячи сомов.

Большую часть этих средств средств - 474 миллиона 878,2 тысячи сомов - направят на выплату заработной платы. Причем, 81,2 процента от этой суммы - это оплата труда сотрудников аппарата ЖК, оставшаяся сумма распределена между работниками управделами ЖК 61,8 миллиона сомов и гаража управделами ЖК - 27,3 миллиона сомов.

Отметим, в текущем году на расходы парламента заложено 713 миллионов 545,8 тысячи сомов. Это означает, что несмотря на то, что количество депутатов ЖК по новой Конституции сократится со 120 человек до 90 человек, расходы на них почти не уменьшатся. Более того, в 2023 году они вырастут по прогнозу до 720 миллионов сомов, а в 2024 голу - до 740 миллионов сомов.