Расул Султангазиев: Видимо, у нашего пациента есть ангел хранитель

Команда хирургов клиники "Аманат" - ее директор Расул Керимбаев, Расул Султангазиев и анестезиолог-реаниматолог Жаныбек Эркинбаев несколько часов боролась за жизнь 67-летнего Александра Сторожа и сотворила, без преувеличения, настоящее чудо: врачи сохранили жизнь мужчине с такими патологиями, при которых выживают единицы.

Вместе со всей операционной бригадой идем в палату, где лежит Александр Иванович, которого пять дней назад врачи что называется задержали в нашей жизни земной. Он встречает всех с улыбкой, а, узнав, что я корреспондент vb.kg, просит поблагодарить докторов. "Земной им поклон. Если бы не они..., - Александр Иванович не закончил фразу, голос его дрогнул, на глаза навернулись слезы. – Это профессионалы высшего класса".

По словам пациента, его мучения начались, казалось бы, с пустяка – с невзначай проглоченной рыбьей косточки, которую хирурги Тюпской ЦРБ достали из заднего прохода, где она застряла. Но через четыре дня начались сильные боли внизу живота, поднялась температура. Состояние ухудшалось, и дочь привезла отца в Бишкек. Ему сделали операцию по поводу парапроктита (воспалительного заболевания, при котором происходит образование абсцесса (накопление гноя) в тканях, окружающих прямую кишку). Но операция не принесла облегчения, наоборот, на следующий день боли еще больше усилились, больному становилось все хуже и хуже.

Александра Ивановича привез в клинику "Аманат" известный в нашей стране колопроктолог, доктор медицинских наук Абдумиталиб Мадаминов поздним вечером в воскресенье. Профессор словно чувствовал, а точнее, был уверен, что спасти больного может только Расул Султангазиев вместе с коллегами.

- Состояние пожилого пациента было близко к катастрофе. Жизнь сдавалась перед чередой осложнений. Начался септический шок, до смертельно опасных значений – 50-20 мм. рт. ст. снизилось артериальное давление. Сердце работало на пределе - 40 ударов в минуту, аритмия была сильнейшая, "мотор" мог остановиться в любой момент, - говорит анестезиолог-реаниматолог Жаныбек Эркинбаев, о котором в медицинских кругах говорят, что он специалист от Бога.

Как известно, самое низкое давление у человека считается критическим, если его верхние значения находятся в пределах 40-60 мм. рт. ст. Больной находится уже без сознания, и если такое давление будет оставаться в течение даже нескольких минут, то человек может покинуть этот мир. Частота сердечных сокращений также падает до минимума и может составлять 45-60 ударов в минуту. Показатели Александра Ивановича были еще хуже.

- Случай был экстренный, даже полчаса-час были смертельно рискованными для нашего пациента. Осложнения в дальнейшем грозили стать несовместимыми с жизнью. Могли развиться септический менингит, миокардит, энцефалит, пациент мог впасть в кому в любой момент, - добавил директор клиники, экстренный хирург Расул Керимбаев.

Поэтому в клинику все трое докторов примчались в считанные минуты. И неважно, что был их законный выходной, поздний вечер. Надо - для Султангазиева и его коллег означает, что в любое время дня и ночи сесть в машину и, сломя голову, лететь в клинику, где их очень ждут. Хирурги, работающие в этой клинике, врачи особого склада. И последняя экстренная ситуация с их тяжелейшим, по сути, умирающим пациентом, вновь подтвердила это. Поистине верно говорят: хирургия для них – это не профессия, а образ жизни.

- Александра Ивановича привезли к нам в восемь часов вечера, а в половине десятого после крайне необходимых обследований, в том числе на МРТ, мы уже начали его оперировать, - говорит Расул Абалиевич. - Конечно, мы шли на большой риск, но остаться безучастными тоже не могли.

Чрезвычайное напряжение каждую секунду. У хирургов не было времени обсуждать детально ход операции. Уже во время нее решали вместе, что делать дальше. Как сказал Жаныбек Эркинбаев, они понимали друг друга с полуслова и отработали слажено и собрано.

- Мы пошли вначале стандартным путем – вскрыли брюшную полость. Чтобы избежать перитонита, промыли и задренировали ее. Это надо было сделать экстренно, в первую очередь. Когда мы вскрыли прямые мышцы ближе к мочевому пузырю, там было полно зловонного гноя. Рыбья кость, как стало очевидно, перфорировала кишечник в области заднего прохода, и уже началась ползучая флегмона. А это - один из смертельно опасных воспалительных процессов жировой клетчатки, который очень быстро распространяется по организму через структуры мягких тканей и поражает органы и системы. Он уже захватил мочевой пузырь нашего пациента и пошел вверх, - пояснил Расул Абалиевич.

- У больного развился септический шок, то есть инфекция попала уже в кровь. Чтобы не пострадали жизненно важные органы, одномоментно во время операции проводили детоксикацию крови, мощную антибактериальную терапию пятью антибиотиками и мочегонную терапию. У нашего пациента был так называемый холодный сепсис, температура упала до 35 градусов, тело стало холодным, сердце было на грани остановки – сорок ударов в минуту, причем с сильным нарушением ритма. Но это нас не остановило, - говорит Жаныбек Эркинбаев. – Затягивать операцию было смерти подобно.

- Гнойный процесс бушевал в области ниже пупка, и все всасывалось в кровь. Поэтому пришлось делать несколько разрезов и вставлять трубки. В паховой области мы сделали два контрапертурных (дополнительных) разреза и через задний проход установили трубку с двумя ответвлениями, которые протянули к этим разрезам для оттока гноя. Расул Абалиевич исхитрился установить трубки без использования инструментов, пальцами. Благо, они у него длинные, - рассказывает теперь со смехом Расул Толонович. - В хирургии эта зона считается опасной, здесь расположены крупные сосуды и, когда используешь инструменты, по сути, вслепую, то есть риск повредить какой-то из них. Значит, откроется кровотечение. Мы не стали рисковать, в случае кровотечения могли бы потерять пациента, состояние которого и без того было крайне тяжелым.

Оставшуюся часть ночи хирурги провели в клинике. К утру удалось стабилизировать состояние пациента. И сердечная деятельность, и температура нормализовались. И, судя по нынешним показаниям крови, электрокардиограмме и другим анализам, Александр Иванович идет на поправку. Значит, верно была выбрана тактика операции, причем экстренной, и правильно ведется его дальнейшее лечение.

- Устали тогда, конечно, но морально стало легче, когда вышли из операционной, мы поняли, что сделали все, что нужно было сделать, - признается Расул Абалиевич. – Александр Иванович, видите, улыбается, и мы тоже от улыбок пациентов, от побед, спасенных жизней получаем кайф. Люблю видеть разницу: когда неделю назад человек лежал у меня на столе в жизнеугрожающем состоянии, а сегодня заходит в кабинет со словами благодарности перед тем, как уехать домой. Я люблю выписать человека так, чтобы он никогда к нам больше не возвращался - в хорошем смысле этих слов!

Не раз доводилось слышать от коллег Султангазиева, что он берется за самые сложные случаи, не раз они сами советовали родным тяжелейших больных обратиться к Расулу Абалиевичу. И практически он никогда не отказывается помочь. Сложилось такое впечатление, что работать со сложными, непонятными или почти безнадежными случаями ему нравится больше, чем с рядовыми. Ведь главный смысл его работы - спасение жизней. Хотя, по его же словам, "легких" пациентов в хирургии нет.

- Конечно, с развитием медицины, технологий, оборудования нам удается спасать людей в самых страшных и сложных случаях. В нашей клинике врачи с докторской степенью, лучшее оборудование. Но никогда не перестану повторять: знания очень важны. Надо постоянно учиться! – считает доктор медицинских наук Расул Султангазиев, в списке которого не одна победа над смертью.

Но в данном случае, как сказал Расул Абалиевич, у их пациента есть ангел хранитель. Но даже он без участия врачей вряд ли помог бы…