Министерство иностранных дел КР приняло участие в выставке "Юг Экспо-2021"

Вчера, 28 сентября, в рамках проводимой работы по продвижению экономической дипломатии представители министерства иностранных дел совместно с представителями дипломатического корпуса приняли участие в церемонии открытия международной универсальной выставки-ярмарки "Юг ЭКСПО-2021", организованной региональным представительством ТПП в Оше.

Целью выставки является демонстрация продукции отечественных производителей из различных секторов экономики, налаживание бизнес-контактов с потенциальными партнерами, а также заключение взаимовыгодных договоров по интересующим направлениям.

В рамках выставки-ярмарки также проведен бизнес-форум "Интеграция и развитие регионов" с участием глав и представителей дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций. В рамках бизнес-форума участники ознакомились с торгово-экономическим потенциалом Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей. По итогам была принята резолюция от имени участников бизнес-форума.