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Министерство иностранных дел КР приняло участие в выставке "Юг Экспо-2021"

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 28 сентября, в рамках проводимой работы по продвижению экономической дипломатии представители министерства иностранных дел совместно с представителями дипломатического корпуса приняли участие в церемонии открытия международной универсальной выставки-ярмарки "Юг ЭКСПО-2021", организованной региональным представительством ТПП в Оше.

Целью выставки является демонстрация продукции отечественных производителей из различных секторов экономики, налаживание бизнес-контактов с потенциальными партнерами, а также заключение взаимовыгодных договоров по интересующим направлениям.

В рамках выставки-ярмарки также проведен бизнес-форум "Интеграция и развитие регионов" с участием глав и представителей дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций. В рамках бизнес-форума участники ознакомились с торгово-экономическим потенциалом Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей. По итогам была принята резолюция от имени участников бизнес-форума.


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URL: https://www.vb.kg/407137
Теги:
выставка, Ош, форум, ярмарка, МИД
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