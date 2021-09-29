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Врач из РУз призвал закрыть на карантин школы из-за неизвестной болезни

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В социальных сетях появилась информация о том, что в последние дни в Ташкенте среди детей распространяется неизвестное инфекционного заболевание. В связи с этим столичный медик призвал Минздрав закрыть на 10-дневный карантин школы и детские сады.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали обращение медика, сообщив, что, соблюдая профессиональную этику, врач должен был рассказать о своих выводах руководству медучреждения, в котором работает. И если бы его информация оказалась обоснованной, то, безусловно, были бы приняты соответствующие меры предосторожности. Своим обращением в соцсетях медик вызвал необоснованную панику и беспокойство среди населения.

Представители Минздрава уверены, что участившиеся случаи заболевания среди детей – обычная сезонная простуда.

"У большинства детей, поступающих в больницы с симптомами ОРВИ, наблюдаются сезонная простуда, и почти все они, после проведения противовирусной и антибактериальной терапии, выздоравливают буквально через 3-4 дня. Поэтому нет никаких оснований закрывать на карантин общеобразовательные школы и дошкольные учреждения нашей страны", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/407139
Теги:
дети, Узбекистан, школа, эпидемия
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