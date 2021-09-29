Кыргызстан укрепляет сотрудничество с Россией в сфере энергетики

В Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики РФ Николая Шульгинова с первым заместителем председателя Кабинета Министров Киргизской Республики Азизом Аалиевым. Стороны, как сообщили в российском Минэнерго, рассмотрели, в том числе, текущее и перспективное двусторонне сотрудничество в нефтяной сфере.

Речь шла, в частности, о продолжении поставок нефтепродуктов в Кыргызстан в рамках индикативных балансов. Кроме того, большое внимание было уделено углублению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

"Россия уже много лет является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Киргизию, обеспечивая импортные потребности страны в различном топливе. Наше взаимодействие в нефтегазовом секторе носит исторический характер и является примером многолетней надежности, - отметил Николай Шульгинов.

По его словам, российскими компаниями ведётся большая работа с кыргызскими партнерами по части газового и нефтяного сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС и по созданию общих энергетических рынков.

Немного ранее вопросы формирования общего рынка природного газа в ЕАЭС были рассмотрены на состоявшемся в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве совещании министров энергетики стран Союза. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова (Кыргызстан).

Особое внимание собеседники уделили согласованию проекта международного договора об общем рынка газа Союза, проинформировали в Минэнерго РФ. Глава этого ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС, в том числе и газового, остается одной из ключевых задач евразийской интеграции и должно быть завершено к 2025 году.

"В тесном взаимодействии с нашими коллегами по Союзу мы продолжаем работу по формированию необходимой нормативно-правовой базы общих рынков энергоресурсов Союза. Их создание обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка", - заявил Шульгинов.

В эти же дни в штаб-квартире ЕЭК прошло совещание высокого уровня по подготовке международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. От Кыргызстана участие в нем принял первый заместитель председателя Кабинета министров республики Азиз Аалиев. Как сообщили в ЕЭК, совещание организовано в рамках подготовки к Высшему Евразийскому экономическому совету, которое запланировано на 14 октября в Минске.