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В Бишкеке построят новый канализационный коллектор протяженностью 11 км

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 29 сентября с участием мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, вице-президента ЕБРР Алена Пилла, Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарии в КР Оливье Бангертера состоялся ознакомительный пресс-тур, посвященный ходу строительства канализационного коллектора.

Строительство ведется в рамках второй фазы проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации в г.Бишкек" за счет инвестиции правительства Швейцарской Конфедерации и Европейского банка реконструкции и развития.

Новый канализационный коллектор протяженностью 11 километров позволит создать благоприятные бытовые условия для проживания населения в южной и западной части столицы.

В последние годы границы города в его южной части значительно разрослись, а строительство коллектора поможет решить дополнительно возникшие проблемы городской инженерной инфраструктуры. Таким образом, будут созданы условия для еще большего числа подключений к центральной канализационной системе.

Первый участок коллектора протяженностью 2333 метров пройдет от очистных сооружений в селе Пригородное до юго-западного коллектора по улице Юбилейной. Подрядчик – консорциум "China Road and Bridge Corporation - ОсОО Технотоп", стоимость контракта 2 595 796,77 евро. Строительство предполагается завершить в конце 2022 года.

Второй участок протяженностью 1657 метров от юго-западного коллектора до пересечения улиц Фучика и Ленской. Подрядчик – консорциум "Shaanxi Tiandi Geology Co., Ltd – ЗАО Кайнар", стоимость контракта 678 514,00 евро. Срок завершения строительства - первый квартал 2022 года.

К слову, очистные сооружения, расположенные в селе Пригородное, обслуживают Бишкек. Сточные воды транспортируются на очистные сооружения, которые обеспечивают полную биологическую очистку производительностью 380 тысяч кубометров в сутки.

Площадь очистных сооружений – 51 гектар. На территории расположены цех механической очистки, где на механизированных решетках задерживаются крупные взвеси. После решеток сточная вода попадает на аэрируемые песколовки, на которых осаждается песок, неорганические примеси и крупные фракции органического загрязнения. Далее по каналам подаются на первичные радиальные отстойники, на которых в течение 1,5-2 часов происходит отстаивание, оседание веществ и всплытие взвешенных веществ. После осветлённая вода поступает на аэротенки для прохождения полной биологической очистки – окисление органических загрязнений с помощью микроорганизмов в присутствии растворенного кислорода. Далее поступает на вторичные отстойники для разделения смеси ила и очищенной воды. Сточная вода, прошедшая полный цикл биологической очистки, обеззараживается жидким хлором и по каналу протяженностью 22 км отводится в русло реки Чу.

Процесс по очистке городских сточных вод емкий и сложный. Сложность в том, что сточные воды проходят несколько этапов очистки: механическая, биологическая, обеззараживание и сброс. На каждом участке работники знают свое дело.

Очистные сооружения города Бишкек построены в 1978 году. Проектная мощность предприятия составляет 380,0 т. м3 стоков в сутки, фактически на станцию аэрации поступает в среднем 220,0-230,0 тысяч м3 в сутки. Очистные сооружения загружены на 55-65 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/407150
Теги:
водоснабжение, Швейцария, Кыргызстан, мэр, мэрия
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