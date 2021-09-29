Прогноз погоды 29 сентября – 5 октября от Кыргызгидромета

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 29 сентября по 5 октября.

Бишкек:

29-30 сентября без осадков.

1-3 октября временами дожди.

4-5 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 1 октября днем и 2 октября с усилением до 14 м/с.

Чуйская область:

29 сентября без осадков.

30 сентября ночью без осадков. Днем в горных районах дожди, в зоне земледелия без осадков.

1 октября ночью в отдельных районах дожди, в горных районах снег. Днем на большей части территории дожди, в горных районах снег.

2 октября ночью в отдельных районах дожди, в горных районах снег. Днем на большей части территории временами дожди, в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, 1 октября днем и 2 октября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

3 октября на большей части территории временами дожди, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

4 октября ночью в отдельных районах дожди, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег. Днем в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег.

5 октября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ош:

29-30 сентября и 1 октября без осадков.

2 октября ночью без осадков. Днем и 3 октября временами дожди.

4-5 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

Джалал-Абад:

29-30 сентября и 1 октября без осадков.

2-3 октября временами дожди.

4-5 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

Каракол, Чолпон-Ата:

29-30 сентября и 1 октября без осадков.

2-3 октября и 4 октября ночью временами дожди.

5 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 1 октября днем и 2 октября с усилением до 14 м/с.