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В КР издан "Справочник документов, необходимых для подачи иска в суд"

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- Светлана Лаптева
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Во время официальной церемонии закрытия программы USAID-IDLO "Доверие к суду" был презентован уникальный "Справочник документов, необходимых для подачи иска в суд по гражданским, экономическим и административным делам"

Создание справочника было инициировано Директором филиала IDLO в Кыргызстане Дильбарой Максимбековой.

Его во время церемонии представила судья в отставке, преподаватель Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики Индира Айтбаева, которая рассказала, что справочник представляет интерес как для молодых начинающих судей, так и для опытных практиков.

- Сама книга должна была выйти еще до пандемии, и мы рады, что мы успели сделать этот сборник сейчас, сигнальные экземпляры уже изданы. Надеемся что он поможет судьям в практической работе в любом уголке страны. Очень часто бывает так, что подача документов суд затягивается, поскольку, например, молодые судьи не знают, сомневаются какие точно документы нужны, а мы собрали весь перечень по уголовным, по гражданским делам, это облегчит и упростит работу, ведь до сих пор некоторые пользуются старыми справочниками еще советских времен, - пояснила она.


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URL: https://www.vb.kg/407152
Теги:
суд, Кыргызстан
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