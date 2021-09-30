Тариф на проезд в столице повышен, но чудес не ждите

Городской кенеш на очередной сессии повысил тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь, если послушать заявления представителей мэрии, должна появиться возможность обновить парк подвижного состава. Но верить таким обещаниям – значит жить в параллельной реальности. Нынешнее повышение таксы лишь притормозит разрушение сферы пассажирских перевозок. Не более.

Напомним, повышению тарифа предшествовали многочисленные забастовки водителей, включая самую масштабную в июне текущего года, когда город почти неделю обходился без маршрутных такси. Хотя справедливости ради, до этого саботажа перевозчики многократно поднимали вопрос изменения оплаты за проезд перед столичными властями. Но чиновники из-за трусости и популизма все время откладывали его решение.

Последний митинг водителей микроавтобусов показал, что дальше тянуть нельзя и мэрии пришлось пошевелиться. Ею были разработаны три варианта изменения тарификации. Ставка делалась на тот, который предполагал повышение в маршрутных такси до 15 сомов, а в муниципальных троллейбусах и автобусах – до 11 сомов.

После общественного обсуждения и согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами проект был внесен на рассмотрение депутатов бишкекского городского кенеша. Они собрались на очередную сессию 28 сентября, где и решался этот набивший оскомину вопрос.

Во время обсуждения вице-мэр по цифровизации и транспорту Таалайбек Орозов заявил, что при утверждении новой ставки сформируются предпосылки для развития современной транспортной сети. Он добавил, что муниципалитет готовит концепцию развития общественного транспорта, разработаны конкретные правила, регулирующие взаимоотношения всех участников сферы пассажирских перевозок. Ведь сейчас из-за неэффективного управления, плохой координации в системе пассажирских перевозок возникла ситуация, когда частники могут совершенно безнаказанно диктовать свои условия.

И если все вышеуказанное с большим трудом еще можно принять на веру, хотя и гложут смутные сомнения, то обещание вице-мэра полностью обновить пассажирский транспорт – это либо волнение во время выступления перед депутатами, либо незнание вопроса.

Народные избранники, к слову, такого оптимизма тоже не разделяли, как и саму идею повышения тарифа. А потому прозвучало предложение менять его поэтапно. В частности, для автобусов и троллейбусов применить предлагаемые 11 сомов, а для маршрутных такси – 13 вместо 15.

Более радикальное предложение прозвучало от фракции социал-демократов. Они не просто настаивали на том, что нужно оставить действующую таксу, но и пригрозили судом, если тариф все-таки изменится. Так как это, по их мнению, незаконно.

Слуги народа указали, что по имеющейся у них информации, владельцы лицензий ежедневно собирают с хозяев микроавтобусов по 2-3 тысяч сомов. Эти деньги не фиксируются ни в одних документах, соответственно, с них не выплачиваются налоги.

При этом у транспортных компаний отсутствуют собственные автопарки и производственные базы, что является нарушением законов о транспорте. Ремонтом маршруток занимаются не фирмы-лицензиаты из амортизационных фондов, которые должны существовать, а сами водители бусов.

В общем, нарушений много, включая, как заявили представители фракции, умышленное исключение из анализа регулятивного воздействия доказанных доходов и эксплуатационных расходов. А потому обоснование повышения тарифа, основанное на этих документах, незаконно.

На некоторые слабые стороны проекта обратили внимание и представители мэрии. Начальник управления городского транспорта Максат Нусувалиев указал, что в документе есть определение "автобус малой вместимости". А машины марки Isuzu, которые завезла из Узбекистана новая компания, как раз относятся к этому классу. Но за проезд в них пассажиры сейчас платят как в больших автобусах. При этом нельзя исключать вероятности, что в будущем перевозчик может поднять этот вопрос и сделать стоимость проезда 15 сомов, а не 11.

Также чиновник указал еще на одно вызывающее вопросы определение - "муниципальные автобусы и троллейбусы", для которых предлагается тариф 11 сомов. Он задался вопросом, а что если частный перевозчик привезет такие виды машин? В этом случае он будет взимать за проезд 15 сомов, так как 11 сомов установлено только для муниципального транспорта. Поэтому нужно убрать слово "муниципальные", чтобы такса распространялась на всю большую технику, независимо от форм собственности.

Глава УГТ подчеркнул, что вводить отдельный тариф для экспресс-маршруток не будут. Ведь они должны останавливаться только на четырех автобусных остановках, а делают это на каждой площадке.

По итогам обсуждения депутаты поддержали проект постановления. Таким образом, с 1 ноября пассажиры будут платить 11 сомов в троллейбусах и больших автобусах (с объемом двигателя свыше 3 литров) вне зависимости от формы собственности. В маршрутных такси, а также в малых автобусах (с объемом двигателя меньше 3 литров) – 15 сомов. Для пенсионеров проезд в бусиках с 9-00 до 17-00 увеличивается до 8 сомов.

За такой вариант повышения проголосовали 33 из 36 депутатов, один воздержался, двое выступили против.

Взгляд

Многие граждане, из-за необдуманных заявлений чиновников, считают, что теперь сфера пассажирских перевозок начнет развиваться, а качество оказываемых населению услуг улучшиться. Это далеко не так.

Установленные тарифы, если верить тем расчетам, которые предоставили частные перевозчики, не позволят обновить автопарк. Так как еще зимой, до последнего роста цен на ГСМ, участники транспортного рынка говорили, что оплата в маршрутках должна быть на уровне 21 сома.

Но есть в этой сфере и куда большие проблемы, которые связаны с плохой организацией работы и тотальной коррупцией. Касается это и муниципальных, и частных предприятий.

Ни для кого не секрет, что на этапе внедрения электронной системы оплаты за проезд водители многих троллейбусов целенаправленно ломали валидаторы, чтобы пассажиры платили наличными деньгами. Ведь в таком случае у них есть возможность складывать себе в карман все то, что получается сверх установленного плана. Точнее, не только себе, но и всем остальным участникам коррупционной цепочки. А эти проклятые электронные устройства лишают бедных тружеников "честно заработанных" денег.

Кроме того, валидаторы, при условии, что все горожане перейдут на безналичный расчет, позволят выявить истинный пассажиропоток. А это, в свою очередь даст возможность подсчитать точные суммы, зарабатываемые троллейбусным и автобусным предприятиями. И тогда вполне может оказаться, что действующие тарифы и безо всякого поднятия отвечают сегодняшним реалиям.

К слову, по этой же причине оказывают яростное сопротивление установке аппаратуры и частные перевозчики. Ведь сейчас при требовании повышения тарифа они прикрываются собственными расчетами, прекрасно зная, что ни один ответственный чиновник не соизволит провести беспристрастный хронометраж пассажиропотока на конкретном маршруте с разбивкой по времени суток. В случае же установки валидаторов, обозначится подлинная картина. И кто знает, какой она будет.

Но даже в случае успешной работы безналичной системы расчета и повышении денежных сборов, рассчитывать на обновление автобусного парка не приходится. Мэрия уже давно всем доказала – она отвратительный управленец. И об этом наглядно свидетельствуют многочисленные простаивающие автобусы, за которые продолжают выплачиваться кредиты из городского бюджета. Читай, из карманов рядовых налогоплательщиков.

Самый лучший вариант для муниципалитета – это создать хорошие условия для частников, а самому заниматься контролем. В конце концов, у него останется троллейбусное управление, на котором можно будет сосредоточить все свои усилия. Тем более, что это самый предпочтительный для Бишкека вид транспорта.

Но созданием условий для развития общественного транспорта никто не занимается, так как бардак в сфере выгоден опять же коррупционерам – в условиях хаоса легче маскировать получение незаконных доходов. А потому жители столицы продолжат слушать бравурные речи о светлом будущем, в котором многочисленные инвесторы встанут в очередь, страстно желая перевозить бишкечан. По факту же найдется мало смельчаков, желающих закопать огромные деньги в сфере, в которой правят бал мэрские функционеры.

В этой ситуации есть две больших группы пострадавших – пассажиры и простые водители. Первые вынуждены пользоваться некачественными услугами перевозчиков (независимо от форм собственности), терпя их хамство и наплевательское отношение к правилам дорожного движения, ставшее нормой. А вторые – платить огромную аренду владельцам машин, сами при этом оставаясь без штанов и с пустыми животами.

Ну а самое главное – ГСМ продолжают стремительно расти в цене. А значит, очень скоро вопрос повышения тарифа снова встанет ребром. И это данность.