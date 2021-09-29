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Правительство США впервые в своей истории может объявить дефолт

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что к 18 октября у министерства могут закончиться деньги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

На слушаниях в комитете Сената по банкам, где она давала показания вместе с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, глава американского Минфина предупредила законодателей о катастрофических последствиях, которые могут наступить, если Конгресс до 18 октября не повысит установленный законом потолок госдолга или не приостановит действие ограничений на заимствования. Министерство финансов считает, что в этот день США столкнутся с дефолтом.

"Неясно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты. Это было бы катастрофично для американской экономики, для глобальных финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая безопасность окажется под угрозой из-за задержки выплат", - заявила она после того, как республиканцы в Сенате отклонили инициативу по увеличению лимита заимствования.

Отмечается, что Конгресс всегда повышал потолок госдолга или полностью отменял его на некоторое время, чтобы предотвратить дефолт США по своим долгам, способный стать причиной мирового финансового кризиса. Долгосрочные заимствования федерального правительства предназначены для оплаты мер, уже одобренных Конгрессом, включая помощь в восстановлении экономики США после пандемии коронавируса.

Однако республиканцы заявили, что они поддержат отдельный законопроект, позволяющий правительству продолжить работу до декабря, пока идут переговоры о бюджете, но не документ, в котором эти меры объединены с повышением потолка госдолга.

Йеллен со своей стороны предупредила, что последствия бездействия будут ощущаться по всей экономике. По ее словам, пожилые люди могут столкнуться с невыплатой пенсий, военнослужащие не будут знать, когда придет их жалование, а процентные ставки по кредитным картам, автокредитам и ипотеке могут вырасти.

Она также предположила, что дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и недееспособный Конгресс может представлять более серьезную экономическую угрозу, чем пандемия.

"Закрытие правительства повредит нашей способности реагировать на пандемию и нарушит нормальную работу правительства. Как бы болезненно это ни было, неспособность решить проблему лимита задолженности и дефолт по нашим национальным обязательствам будут гораздо хуже. Вероятно, это спровоцирует исторический финансовый коллапс и приведет нашу экономику к рецессии", - указала министр финансов.

Сообщается, что на данный момент долг федерального правительства США составляет 28,4 триллиона долларов.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ведомство задействовало "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга Соединенных Штатов.


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URL: https://www.vb.kg/407156
Теги:
Министерство финансов, США
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