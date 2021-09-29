В столице проходит акция, посвященная Всемирному дню сердца

Акцию "Узнай свое давление!" проводит городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек.

В центрах семейной медицины, городской поликлинике студентов и в спортивно-реабилитационном центре проводится медицинский осмотр лиц из группы риска по сердечнососудистым заболеваниям, информационно-образовательные беседы по профилактике заболеваний сердца и сосудов среди населения, выявление, осмотр и регистрация впервые выявленных пациентов с высоким артериальным давлением и дальнейшее их обследование.

Бишкекским центром укрепления здоровья организована работа по измерению давления сотрудников администраций, государственных организаций и посетителей, раздаются информационно-образовательные материалы – памятки, плакаты, буклеты.

Всемирный день сердца учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и Всемирной организации здравоохранения.

Ежегодно от болезней сердца во всем мире умирают более 17 миллионов. В нашей республике остается высоким показатель смертности от сердечнососудистых заболеваний, в структуре причин смертности они занимают ведущее место, составляя более 50 процентов.

По данным ВОЗ, можно значительно снизить смертность модификацией образа жизни. Населению рекомендуется контролировать цифры артериального давления, знать уровень холестерина и глюкозы крови, соблюдать принципы рационального питания, придерживаться низкосолевой диеты, отказаться от курения, избегать пребывания в прокуренном помещении, нормализовать режим работы и отдыха, увеличить физическую нагрузку, избавиться от избыточной массы тела, научиться противостоять стрессовым ситуациям и строго следовать рекомендациям лечащего врача.