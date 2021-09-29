В Кыргызстане критически низкая производительность сельского хозяйства

В Кыргызстане критической проблемой является низкая производительность сельского хозяйства. Об этом было заявлено сегодня, 29 сентября, в ходе обсуждения экспертами вопросов продовольственной безопасности.

Основными причинами медленных темпов роста сельского хозяйства, как было отмечено, являются мелкотоварность, низкие продуктивность скота и урожайность сельскохозяйственных культур, процессы деградации земель, ограниченный доступ к водным ресурсам, недостаток инвестиций и новых технологий. Эти проблемы требуют выработки актуальной государственной политики, над чем сейчас и работает группа экспертов вместе с представителями госорганов и системы ООН.

Предполагается, что продовольственные системы к 2030 году должны позволить Кыргызстану добиться роста производства продовольствия, совершеноствования госуправления, распространения здорового питания, охраны и возобновления природных ресурсов.

Центральную роль в развитии продовольственных систем будет играть Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов. Здесь легкой политики нет, государство должно своевременно реагировать на поступающие вызовы, отмечает эксперт по продовольственным системам Канат Тилекеев.

"Государство - это сервис по обеспечению безопасности производства продуктов питания. Оно должно заботиться о создании условий. Основная цель - увеличить количество продовольствия, мы производим недостаточно, многие продукты вообще не производим сами. В целом импортируем очень много продуктов питания. Здесь государство должно создать условия, чтобы производителю было легче работать и при этом качество продукции не страдало. Сейчас у нас есть с этим проблемы - качество не очень хорошее и производство мелкотоварное. Т.е. экспортировать мы тоже не можем. Это очень большая проблема", - объясняет эксперт.

В ходе обсуждений было сказано о необходимости укрупнения производства. Но в этом случае, считает Тилекеев, тоже есть свои минусы.

"Плюсы в том, что крупные производители легче добиваются высокой производительности. Для мелкого фермера увеличить производство крайне трудно, у него ресурсов мало. При этом и государство не может эффективно работать с 400 тыс фермерами, оно распыляется. Но есть и минусы. Если все фермеры объединятся, будет постепенно увеличиваться доля безземельных сельских жителей, у которых нет ничего кроме приусадебного участка. Тогда они останутся уязвимыми. И в итоге будет небольшое число эффективных производителей, и будут много сельчан, которые не смогут иметь достаточный уровень доходов. Потом возникнет сильная миграция, вырастет уровень бедности. Поэтому надо быть осторожными в реализации таких мер", - предупредил Канат Тилекеев.