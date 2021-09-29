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Узбекистан и Китай запустили специальные чайные поезда

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В Узбекистан в середине сентября прибыл чайный поезд из Китая. Это первый специальный состав, запущенный для доставки чая с китайской чаепроизводящей базы Хуаншань в Ташкент, сообщают СМИ со ссылкой на Синьхуа.

Первый железнодорожный спецрейс из города Хуаншань в Ташкент был запущен в конце августа, он доставил в столицу Узбекистана 570 тонн зеленого чая компании Huangshan Best Organic Tea, преодолев свыше 5500 км в течение более десяти дней.

"На фоне резкого скачка цен на перевозки по морю данный сухопутный логистический коридор предоставил нам альтернативный маршрут для экспорта", – сказал генеральный директор компании Huangshan Best Organic Tea Чэн Фушоу, добавив, что его компания готовит к отправке по данному маршруту в Узбекистан новую партию из 15 стандартных контейнеров с зеленым чаем.

Отраслевые эксперты, среди прочего, отмечают, что открытие нового рейса будет способствовать увеличению экспорта китайского чая в рамках "Пояса и пути".

Город Хуаншань – известный китайский район по производству элитных брендов чая и основной чаепроизводящий район провинции Аньхой, на который ежегодно приходится одна треть произведенного здесь чайного листа и 14 процентов чайного экспорта всей страны.

За первые семь месяцев 2021 года объем экспорта чая, произведенного в Хуаншане, составил 910 миллиона юаней (около 141 миллиона долларов) с ростом на 4,2 процента против показателя того же периода прошлого года.


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URL: https://www.vb.kg/407162
Теги:
Китай, Узбекистан
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