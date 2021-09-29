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В Москве арестовали владельца крупной компании по делу о госизмене

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Основателя одной из крупнейших российских компаний в сфере кибер-безопасности арестовали в Москве по делу о государственной измене. Речь идет об Илье Сачкове из Group-IB, сообщает Telegram-канал Baza.

Его арестовали на два месяца. В компании уже провели обыски.

Group-IB тесно сотрудничает с российскими государственными структурами. Ее сотрудники обеспечивали информационную безопасность во время Олимпиады в Сочи, а также проводили необходимые расследования в деле о накрутках при голосовании на одном из сезонов шоу "Голос.Дети".

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/407163
Теги:
Россия, Москва, Арест
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