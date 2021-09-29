Выявлен канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП "Ош-аэропорт"

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. В сообщении говорится, что сотрудниками ГКНБ в ходе длительной разработки по пресечению коррупции в органах государственной власти выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП "Ош-аэропорт" пограничной службы ГКНБ КР.

Установлено, что должностные лица указанного контрольно-пропускного пункта, используя свое служебное положение, на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пассажиров из числа иностранных граждан.

В настоящее время в рамках данного расследуемого уголовного дела продолжается проверка в отношении 20 военнослужащих КПП "Ош-аэропорт".