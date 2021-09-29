Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Выявлен канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП "Ош-аэропорт"

70  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. В сообщении говорится, что сотрудниками ГКНБ в ходе длительной разработки по пресечению коррупции в органах государственной власти выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП "Ош-аэропорт" пограничной службы ГКНБ КР.

Установлено, что должностные лица указанного контрольно-пропускного пункта, используя свое служебное положение, на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пассажиров из числа иностранных граждан.

В настоящее время в рамках данного расследуемого уголовного дела продолжается проверка в отношении 20 военнослужащих КПП "Ош-аэропорт".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407167
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, коррупция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  