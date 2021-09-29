Суд в РФ дал Facebook отсрочку для оплаты штрафов в 26 млн рублей

Суд в России предоставил Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафов в размере 26 млн рублей.

Ранее в этот день компания Facebook попросила суд отсрочить оплату назначенного штрафа в 26 млн рублей из-за "технических проблем". Данные заявления мировой судебный участок рассмотрит 29 сентября.

В мае суд утвердил взыскание штрафа с компании Facebook в общей сложности на 26 млн за неудаление запрещенного контента. Всего суд рассмотрел восемь протоколов. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным - в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

Источник: iz.ru