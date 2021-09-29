Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Суд в РФ дал Facebook отсрочку для оплаты штрафов в 26 млн рублей

225  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд в России предоставил Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафов в размере 26 млн рублей.

Ранее в этот день компания Facebook попросила суд отсрочить оплату назначенного штрафа в 26 млн рублей из-за "технических проблем". Данные заявления мировой судебный участок рассмотрит 29 сентября.

В мае суд утвердил взыскание штрафа с компании Facebook в общей сложности на 26 млн за неудаление запрещенного контента. Всего суд рассмотрел восемь протоколов. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным - в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

Источник: iz.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407177
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  