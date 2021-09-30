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ГКНБ выявил коррупционную схему в структурах власти Таласской области

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- ВБ
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Госкомитетом национальной безопасности в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в АИС ЕРПП по ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) УК, выявлена коррупционная схема в структурах власти Таласской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что отдельные должностные лица областного управления, злоупотребляя должностным положением, в целях личной наживы, незаконно присваивали денежные средства, полученные от аренды помещений, расположенных в здании полномочного представительства президента Таласской области, коммерческих и общественных организаций.

Также, проверка показала, что в ведомственном доме полномочного представительства, предназначенное для проживания полномочным представителям, из госбюджета незаконно выплачивались финансовые средства за коммунальные услуги и на охрану указанного дома.

Так, общая сумма выявленного ущерба по вышеуказанным материалам составил 15 миллионов сомов.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/407178
Теги:
ГКНБ, коррупция, Таласская область, Кыргызстан
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