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ООН поможет странам вернуть своих граждан из Сирии и Ирака

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- ВБ
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В ООН дали старт Глобальной рамочной программе для безопасного возращения на родину десятков тысяч человек, в основном женщин и детей, проживающих в лагерях на территории Сирии и Ирака, и являющихся гражданами других стран.

После разгрома ИГИЛ и освобождения захваченных этой организацией территорий бывшие боевики и члены их семей, включая многих иностранных граждан, оказались под стражей в переполненных лагерях в Сирии и в Ираке.

Условия содержания там ужасные, об этом многократно говорили в ООН, в том числе на заседаниях Совета Безопасности: люди проводят зимы в хлипких палатках, гуманитарная помощь поступает редко, многие дети болеют – в ЮНИСЕФ сообщали о случаях смерти от истощения.

Печально известный сирийский Аль-Хол, расположенный на северо-востоке страны рядом с границей с Ираком, – один из таких лагерей. Там все еще находится около 62 тысяч человек, более 80 процентов из них - женщины и дети, покинувшие территории, освобожденные от ИГИЛ. Среди них – граждане 60 стран мира.

Программа предусматривает техническую и финансовую поддержку мер, направленных на устранение нарушений прав "возвращенцев", а также помощь в вопросах их интеграции.

Возвращение граждан, которые добровольно отправились в зоны конфликта, чтобы примкнуть к экстремистам и террористам, – крайне сложный процесс, в ходе которого власти всех заинтересованных стран при поддержке ООН ищут "золотую середину" между безопасностью населения, правами человека и человеческим состраданием. Согласно имеющимся данным, только из региона Центральной Азии в Сирию и Ирак в свое время отправилось несколько тысяч человек.

По словам Генерального секретаря, представленная сегодня программа позволит положить конец этому кризису. "Страны-члены ООН, затребовавшие поддержки, я призываю вас немедленно воспользоваться Глобальной рамочной программой", – заявил глава ООН. Он также обратился к донорам с призывом поддержать фонд, созданный для ее финансирования.

ООН и раньше оказывала странам, позволившим своим гражданам вернуться, всестороннюю поддержку, в том числе помогала проверять их личности, привлекать к уголовной ответственности в случае выявления их вины, а также интегрировать их в общество.

Страны Центральной Азии в числе первых начали операции по возращению своих граждан из Сирии и Ирака. С 2019 года Казахстан вернул сотни мужчин, женщин и детей в рамках операций "Жусан" и "Русафа". Узбекистан реализовал две программы "Мехр-1" и "Мехр-2" по возвращению более двухсот своих граждан, а Таджикистан вернул более ста детей из Ирака.


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URL: https://www.vb.kg/407180
Теги:
Ирак, Сирия, Центральная Азия, Кыргызстан, ООН
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