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Милиция ищет почти год 17-летнюю Рахат, а 36-летнюю Гульмиру с мая

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- Оксана Гут
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Они в разное время вышли из своих домов и больше не возвращались

Внимание, розыск! ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавшая Тыныбекова Рахат Кубатбековна 2004 года рождения.

По данным милиции, она вышла из дома, по адресу село Гавриловка улица М.Горького, 14 октября 2020 года и не вернулась до сих пор.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие.

Была одета: по сезону.

Также ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавшая Кадырова Гульмира Кенжеевна 1985 года рождения, проживающая по адресу село Сокулук улица Калинина. Она вышла из дома 15 мая 2021 года и не вернулась.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы черные, ниже плеч, глаза карие.

Была одета: по сезону, на голове платок.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о Рахат Тыныбековой и Гульмире Кадыров, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Сокулуского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86, 0709 35-35-29 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/407181
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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Комментарии
Читатель
30.09.2021, 12:25

Да никто и никого не ищет. Вывесили формально её фото для отчета и точка. Искать могут толькотродственники. Знаем как ищет милиция и находят затем трупы, но уже пастухи

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