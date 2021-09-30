В Бишкеке задержан парень, управляющий "Toyota" с подложным номерным знаком

Машину водворили на штрафстоянку

В Бишкеке задержан водитель, управляющий машиной с подложным номерным знаком. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

29 сентября примерно в 17:00 часов при патрулировании местности сотрудниками патрульной службы милиции за нарушение правил дорожного движения - тонировка - была остановлена автомашина марки "Toyota Camry".

При проверке соответствующих документов установлено, что гр. И.А. управлял АМТС с подложным номерным знаком.

По данному факту автомашина марки "Toyota Camry" водворена на штрафную стоянку, а водитель был доставлен в Следственную службу УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.