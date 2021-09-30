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США ведут переговоры с соседями Афганистана об использовании их военных баз

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- ВБ
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США активизировали переговоры со странами, граничащими с Афганистаном, об использовании их военных объектов, включающих российские военные базы, для проведения контртеррористических операций, пишет Politico со ссылкой на американских сенаторов.

По данным законодателей, присутствовавших на закрытой части слушаний с руководством Пентагона, три высших должностных лица ВС США проинформировали их об обсуждениях, которые проходят с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Они отметили, что речь идет о размещении в этих странах "загоризонтных" средств, которые позволили бы американским военным легче осуществлять наблюдение и наносить удары по целям в стране, контролируемой талибами (движение "Талибан запрещено в РФ).

Сенаторы уточнили, что эти объекты могут включать базы, которыми управляет Россия в этих странах.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил признал, что председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли во время недавних переговоров с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым выяснял, как именно РФ могла бы помочь американским военным с операциями в Афганистане.

Он затронул тему встречи Герасимова и Милли, отвечая на просьбу одного из сенаторов прокомментировать публикацию The Wall Street Journal. По информации газеты, Милли обсудил со своим российским коллегой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане. Как уточняет газета, Герасимов не дал Милли конкретного ответа.


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URL: https://www.vb.kg/407183
Теги:
Афганистан, авиабаза, США, Талибан, Кыргызстан, мировая пресса
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