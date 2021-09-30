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Еще один пожар в Бишкеке. Ночью горел рынок "Кыял"

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- ВБ
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В Бишкеке на рынке "Кыял" в ночь с 29 на 30 сентября произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате пожара сгорел киоск по ремонту обуви, 17 швейных машин, посуда, 17 металлических контейнеров (павильонов) по продаже напитков, а также кровля из металлопластиковых вкладок с металлическими балками, пластиковые окна и т.д.

Общая площадь возгорания - около 100 квадратных метров.

К тушению пожара был привлечен один пожарный расчет из ПСЧ № 8, водовоз, пожарный расчет из ПСЧ № 5.

Пожар был локализован в 04:33 и полностью потушен в 05:27.

Причина пожара устанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/407184
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
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