В рамках экосовета мэрии столицы создадут комитет по озеленению

В муниципалитете Бишкека под председательством первого вице-мэра Максатбека Сазыкулова состоялось очередное заседание экологического совета.

На встрече присутствовали исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча", эколог – Дмитрий Ветошкин, научные сотрудники академии наук, Ботанического сада имени Гареева, института леса имени Гана и городские службы.

Участники обсуждали вопрос сжигания и утилизации листьев, что актуально именно сейчас, в осенний период.

По мнению ученых, к уборке листьев надо подходить селективно, то есть решать вопрос для каждого объекта зеленых насаждений отдельно, учитывая все его особенности. Также они высказали мнение о необходимости увеличения газонов для сохранения городской экосистемы.

По итогам встречи первый вице-мэр поручил МП "Бишкекзеленхоз" совместно с представителями экологической сферы создать комитет по озеленению, включить в состав экосовета представителей НАН, Ботанического сада и других институтов, а также создать комитет по ТБО.