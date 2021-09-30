В Узбекистане проходят Дни кыргызского кино

Вчера, 29 сентября, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов принял участие в открытии Дней кыргызского кино, прошедшем в Узбекском государственном музыкальном театре имени Мукими города Ташкент в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Узбекистана Олимжон Мирзаев, директор департамента кинематографии при министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мукталы Бектеналиев, народные артистки Кнашей страны Айтурган Темирова, Назира Мамбетова, народный артист Керим Турапов, режиссеры Артык Суюндуков, Айбек Дайырбеков, Бакыт Мукул и другие.

В своей приветственной речи Ибрагим Жунусов отметил динамичное развитие кыргызско-узбекских отношений, в том числе в культурно-гуманитарной сфере, а также активизацию двустороннего взаимодействия в области кино. Пожелал успешного проведения Дней кыргызского кино в Узбекистане.

Также состоялся показ фильма "Шамбала" режиссера Артыка Суюндукова.

В рамках Дней кыргызского кино будут показаны фильмы: "Шамбала" (реж. Артык Суюндуков), "Озеро" (реж. Эмиль Атагельдиев), "Дорога в Эдем" (реж. Бакыт Мукул и Дастан Жапар Уулу), "Завещание отца" (реж. Бакыт Мукул и Дастан Жапар Уулу), "Песнь древа" (реж. Айбек Дайырбеков), "Босоногий бегун" (реж. Мирлан Абдыкалыков), "Курманжан Датка" (реж. Садык Шер-Нияз).