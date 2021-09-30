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"Мы должны изменить отношение людей к правоохранительным органам и судам"

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- Оксана Гут
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"Мы должны изменить отношение людей к правоохранительным органам и судам", - подчеркнул сегодня, 30 сентября, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на II Съезде адвокатов.

Пресс-служба главы государства распространила текст его выступления:

"Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы обсудить актуальные проблемы развития Адвокатуры Кыргызской Республики в их неразрывной связи с главной задачей государственного строительства - формированием и укреплением правового государства, утверждения верховенства права и закона.

Прежде всего я хочу поздравить адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики с началом работы Съезда.

Получив приглашение Совета адвокатов Адвокатуры, я согласился с одним условием - чтобы на съезде приняли участие как можно больше адвокатов и с приглашением представителей правоохранительной и судебной системы. Все-таки, это крупное событие не только в адвокатском сообществе, но и для правовой системы страны в целом.

Адвокаты являются одним из столпов, на которых держится защита принципа верховенства закона и прав человека при осуществлении правосудия.

Для эффективности деятельности правоохранительной системы и правосудия необходимо, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности независимо, без вмешательства со стороны правоохранительных органов или иных источников влияния, а также были защищенными как на уровне законодательства, так и на практике от нападок и преследований, связанных с осуществлением ими своей профессиональной деятельности.

Однако адвокаты не могут выполнять данную роль, если их независимость оказывается под угрозой - будь, то в результате давления, нападок или преследования отдельных адвокатов или попадания адвокатуры в целом в зависимость от правоохранительных органов, либо если суды не являются беспристрастными и функции адвокатуры, предусмотренные международными стандартами, не соблюдаются и не защищаются.

История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может быть подвержена человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды. Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия, случайно попавши в них.

Я это говорю, как человек, несколько лет на себе испытавший всю тяжесть этих жерновов. И, честно скажу - без помощи адвокатов, прежде всего их моральной поддержки - мне было бы тяжело выдержать эту тяжесть жерновов правоохранительной и судебной системы.

Уважаемые адвокаты, уважаемые гости и участники съезда!

Признавая важную роль адвокатуры, международное право в области защиты прав человека устанавливает определенные обязанности государств, к примеру, обязанность обеспечить, лицам, лишенным свободы, доступ к адвокату во время содержания под стражей; обязанность создать и поддерживать систему юридической помощи, которая бы гарантировала доступ к независимой и компетентной помощи защитника лицам, не имеющим адвоката, в том числе - в определенных случаях – бесплатно; а также обязанность обеспечить равенство состязательных возможностей сторон защиты и обвинения в уголовном судопроизводстве.

Новая Конституция Кыргызстана, принятая всенародным голосованием 11 апреля текущего года, не только закрепляет все эти требования международного права, но и впервые напрямую закрепила в статье 64 конституционно-правовой статус адвокатуры, которая гласит: организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяются законом.

В соответствии с нормой статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, у нас каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государства.

То есть, граждане вправе получать юридическую помощь адвоката бесплатно. Такая помощь малоимущим и уязвимым слоям населения, а также иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи".

На 2021 год уточненная смета на оплату труда адвокатов утверждена в размере 74 212 000 сомов. Для сравнения: бюджет на оплату труда адвокатов в рамках гарантированной государственной юридической помощи в 2018 году составлял всего 18 552 400 сомов.

Между тем следует отметить, что по состоянию на 1 сентября текущего года, количество адвокатов, вступивших в Государственный реестр адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи составляет всего 422 адвоката.

То есть, из числа лиц, получивших лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, только около 10 процентов адвокатов работают в системе гарантированной государством юридической помощи малоимущим и уязвимым слоям граждан.

На самом деле это означает, что большинство населения отдаленных регионов страны остаются в необходимых случаях без квалифицированной юридической помощи со стороны государства.

Об этом свидетельствует неослабевающий поток обращений граждан в администрацию президента, в основном касающихся судопроизводства по гражданским и уголовным делам.

Считаю, что Министерству юстиции во взаимодействии с Адвокатурой необходимо усилить работу по вопросам предоставления гарантированной государством юридической помощи с целью повышения заинтересованности адвокатов этим видом адвокатской деятельности.

Полагаю, что для этого следует увеличить размер вознаграждения адвокатов, оказывающих квалифицированную помощь гражданам и иным лицам по назначению, как минимум в 2 раза.

Адвокатуре во взаимодействии с Министерством юстиции и Кабинетом министров следует принять безотлагательные меры в этой сфере.

Уважаемые адвокаты и представители правоохранительных органов и судебной ветви власти!

За прошедшие 30 лет независимого развития Кыргызстана в сфере государственного строительства, в экономике, в социальной сфере, буквально везде - произошла серьезная подвижка, произошли серьезные изменения. Произошли они и в правоохранительной и судебной системе. И сегодня наша задача - проанализировать, какие качества эта система обрела. Что все еще мешает ее развитию. Без этого невозможно двигаться дальше.

Сегодня в законном, справедливом осуществлении правосудия заинтересовано как общество, так и государство. Поэтому я считаю необходимым еще раз поделиться соображениями по ключевым, на мой взгляд, проблемам совершенствования адвокатской, правоохранительной и судебной деятельности.

При этом хочу особо подчеркнуть - в своих выступлениях 5 марта на республиканском совещании судей и в Послании народу Кыргызстана от 5 мая текущего года мною были озвучены вопиющие недостатки правоохранительной и судебной деятельности.

Поручаю до конца текущего года представить планы мероприятий по совершенствованию правоохранительной и судебной деятельности, предусмотрев в том числе, мероприятия по противодействию коррупции в соответствующих правоохранительных органах и судах.

Наш исторический опыт подсказывает, что от качества работы правоохранительной системы и осуществления правосудия во многом зависят общественно-политическая стабильность и правопорядок в стране. Правоохранительная и судебная системы - это важнейшие государственные институты, где вершатся судьбы тысяч людей!

И сегодня следует честно признать - сотрудники правоохранительных органов, суды и адвокатура не обеспечивают в полной мере должную защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Для многих граждан, предпринимателей, юридических лиц, пытающихся законно восстановить свои права, суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым.

В результате нарушаются права и законные интересы граждан, субъектов предпринимательства, ухудшается инвестиционный климат, подрывается авторитет государственной власти в целом.

И поэтому проблемы правоохранительной и судебной деятельности государства имеют не только правовой, но и политический характер.

Уважаемые адвокаты, представители правоохранительных органов и судебной ветви власти!

Нарушения принципа законности, непрофессионализм, предвзятость и нарушение этических норм поведения сотрудников правоохранительных органов, судей и адвокатов - это не только позор для конкретного сотрудника, судьи или адвоката, но и подрыв доверия граждан к правоохранительной и судебной системе, в целом - к государству.

Всякое заведомо неправосудное судебное решение, с очевидностью не адекватное обстоятельствам и материалам дела, не просто деформирует, а скорее уничтожает на корню саму идею правосудия, осуществляемого именем Кыргызской Республики.

Не секрет, что коррупция в судебных, правоохранительных и надзорных органах является главным тормозом в социально-экономическом развитии нашего государства и источником социального напряжения в обществе.

Так, в последние годы уровень компетентности дознания и следствия, качество расследования уголовных дел катастрофически падают.

Кроме того, уровень профессиональной компетентности сотрудников правоохранительных органов, юристов и судей подвергается критике со стороны общества.

Стереотип обвинительного уклона в деятельности судов, нередко "закрывающих глаза" на недобросовестную подготовку дел, фальсификацию доказательств обвинения органами следствия, превращает суды, по сути, в карательный орган, а не в орган правосудия.

Указанные негативные явления ощущает на себе рядовые граждане, общественно-политические деятели, бизнесмены, столкнувшиеся с незаконными действиями правоохранительных органов, несправедливыми решениями судей, их безнаказанностью.

Прежде всего, это касается вопросов разрешения имущественных прав граждан и юридических лиц. Правоохранительные органы и суды зачастую становятся "инструментом" для рейдерских захватов собственности граждан и юридических лиц, в том числе, иностранных инвесторов.

Негативная тенденция снижения уровня законности при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных и иных дел в судах, свидетельствуют о необходимости усиления прокурорского надзора за деятельностью правоохранительных органов и, в первую очередь - следственных органов.

Прокурорский надзор, должен стать важной гарантией защиты прав и законных интересов граждан, как преступивших закон, так и потерпевших от преступлений.

Уважаемые представители адвокатского сообщества!

Адвокатура Кыргызстана сегодня переживает не лучшие времена. И дело тут в том, что у власти не было времени, да и желания, заниматься назревшими проблемами в адвокатуре.

В ходе реализации судебной реформы большее значение придавалось правоохранительной и судебной деятельности. А про адвокатскую деятельность власти в основном вспоминали, скажем так, по подсказке международных проектов, заточенных на защиту прав человека и верховенства закона. Приняли летом 2014 года действующий Закон "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности" и опять… забыли.

Например, в соответствии с частью 4 статьи 31 вышеназванного Закона Правительству было поручено рассмотреть возможность размещения органов управления Адвокатуры, ее филиалов - территориальных адвокатур и Учебного центра адвокатов. С тех пор прошло 7 лет, а исполнительная ветвь власти так и не выполнила данное требование Закона. Настала пора сделать первый шаг в этом направлении.

В этой связи я поручаю мэру города Бишкек Айбеку Джунушалиеву во взаимодействии с городским кенешем решить вопрос о передаче здания по улице Московская, № 90, используемого на условиях аренды Адвокатурой аж с 1975 года - в собственность Адвокатуры Кыргызской Республики.

Кроме того, поручаю Кабинету Министров во взаимодействии с Адвокатурой приступить, наконец, к реализации нормы части 4 статьи 31 вышеназванного Закона относительно размещения органов управления Адвокатуры и региональных адвокатур в соответствующих помещениях.

Хочу напомнить Совету адвокатов, что независимость Адвокатуры от государственных органов не означает, что им не следует сотрудничать с ними, в частности с Министерством юстиции или с Кабинетом Министров. Адвокатуре следует более тесно сотрудничать с государственными органами в части создания надлежащих условий для своей деятельности, в частности по вопросу повышения размера вознаграждения адвокатов, оказывающих квалифицированную помощь гражданам и иным лицам по назначению.

В настоящее время институт адвокатуры, и в первую очередь - назначаемых адвокатов, нуждается в серьезных изменениях. Зачастую деятельность адвокатов в судопроизводстве - это формальная деятельность, без реального интереса и желания защищать права и законные интересы своих подзащитных.

Адвокат - это реальный защитник в судебном процессе или декоративная фигура правосудия? Удалось ли добиться равноправия сторон обвинения и защиты, как это предписано нашей Конституцией и законами, сегодня однозначно можно ответить - конечно, нет.

Не удалось потому, что в наших судах, установка у судей такая: не презумпция невиновности, а презумпция достоверности материалов следствия. И добиться оправдания в суде крайне трудно, потому что отрицательные факты не подлежат положительному доказыванию. Можно доказать, что человек совершил преступление. Но доказать, что он его не совершал, возможно лишь в редких случаях, когда, например, безупречное алиби.

На практике получается так, что центральная стадия нашего уголовного судопроизводства не судебное разбирательство, а следствие. Оно идет долгими месяцами, сооружается обвинительное заключение с большим количеством томов. Возникает изначальная установка судьи переписать обвинительное заключение следствия, утвержденного прокурором.

Поэтому при совершенствовании уголовно-процессуального закона, как мне кажется, главная задача должна быть такая: выйти на новое качество расследования преступлений, убрать из него все нормы, предоставляющие возможности с фабрикацией заказных дел и выбиванием показаний.

Считаю необходимым обратить внимание Адвокатуры на следующую проблему. В народе уже давно бытует поговорка: хороший адвокат не тот, кто хорошо знает законы, а кто хорошо знает судью. То есть, можно сказать, что в деятельность адвокатуры, к сожалению, проникли метастазы коррупции.

По утвердившемуся в обществе мнению, адвокаты разделяются на две неформальные категории. Первая - это так называемые решатели, то есть адвокаты, которые имеют зачастую слабую профессиональную подготовку и слабо развитое правосознание, но, обладая широким кругом связей, знают, с кем и за какие деньги можно разрешить возникшие у клиентов проблемы.

Вторую категорию составляют адвокаты, которые могут качественно подготовить необходимые процессуальные документы, принимают активное участие в судебных заседаниях и следственных действиях, но не всегда способны оправдать большие надежды доверителя, то есть выиграть дело с абсолютным успехом.

Оказывая юридическую помощь своим клиентам, иные адвокаты вступают с отдельными сотрудниками следственных органов и судьями не только в узкопрофессиональные отношения, но и в теневые - коррупционные.

Как противостоять этому? Кодекс профессиональной этики адвокатов Кыргызской Республики провозглашает, что закон и нравственность в профессии защитника выше воли доверителя и никакие его пожелания, просьбы или указания не могут быть исполнены, если они приведут к несоблюдению закона.

Адвокат не должен навязывать свою помощь лицам и делать их своими доверителями, используя личные связи с работниками судебных и правоохранительных органов, обещая разрешить дело другими недостойными способами.

Одна из важнейших задач Адвокатуры - это активизация и повышение эффективности работы Комиссии по этике Адвокатуры.

За несоблюдение требований закона и Кодекса профессиональной этики адвокат должен привлекаться к ответственности вплоть до лишения лицензии на занятие адвокатской деятельности. Таким способом, адвокатское сообщество должно более энергично избавляться от недобросовестных и недостойных коллег.

Забота о престиже профессии, сохранении чести и достоинства, авторитете адвокатуры является нравственным долгом каждого адвоката. Поведение адвоката должно отвечать требованиям закона и принципам нравственности как при оказании им юридической помощи, так и в быту и личной жизни.

Необходимость серьезного и даже радикального улучшения деятельности нашей Адвокатуры и совершенствования механизмов судопроизводства стала и утверждения реального состязательного судебного процесса стала очевидной в обществе и во власти.

В первую очередь необходимо пересмотреть действующий Закон в части повышения квалификационных требований к кандидатам на право получения лицензии на занятие адвокатской деятельностью. Должна действовать нормальная конкурсная система, позволяющая отбирать лучших.

Необходим качественно иной подход к проверке уровня профессионализма у кандидатов в адвокаты и к поддержанию достаточного уровня профессионализма у действующих адвокатов. Должна быть конкурентная система, позволяющая выбирать лучших.

Сегодня мы еще не можем сказать, что Адвокатура стала равноправным участником судопроизводства, в том числе в период следствия. Ситуация с состязательностью сторон в уголовном процессе в нашей стране не идеальна. Зачастую наблюдается сильное искривление правосудия в сторону интересов государственного обвинения.

Необходимо обеспечение иммунитета от уголовного, гражданско-правового и административного преследования за правомерные действия, осуществляемые адвокатами при выполнении профессиональных обязанностей.

В июне текущего года состоялось первое заседание Совета по совершенствованию правоохранительной деятельности при главе государства. Мы приступили к реализации очередного этапа судебно-правовой реформы.

Реализация судебной реформы и обновление законодательства о судопроизводстве вынудит правоохранительные органы к соответствующим изменениям в своей деятельности, поскольку неправомерные постановления о предъявлении обвинения должны отвергаться независимым и компетентным судом при активном участии адвокатуры, а широкая гласность осуществления судопроизводства выявит все просчеты в их деятельности.

В таких условиях мы уверены, что неизбежно возникнет спрос на компетентных следователей, прокуроров, адвокатов, появится смысл в кропотливой процессуальной работе, в судопроизводстве окончательно утвердится состязательный процесс.

Перед нами сегодня стоит гораздо более сложная задача, чем просто реформа правоохранительной и судебной деятельности. Мы должны изменить отношение людей к правоохранительным органам и судам. Доказать, что суд - это правда. Чтобы люди поверили суду как власти. Несомненно, в реализации этой государственной задачи важная роль принадлежит Адвокатуре.

Уважаемые адвокаты, профессиональных успехов в вашей благородной деятельности по защите прав, свобод и законных интересов наших граждан и в утверждении в обществе и государстве принципа верховенства права и Закона.

Благодарю за внимание!".


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Теги:
президент, реформы, суд, Кыргызстан, адвокат, Садыр Жапаров
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