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Депутат Ирина Карамушкина: Почему растут цены на овощи и фрукты?

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- Александр Тузов
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"Ко мне обращаются избиратели с вопросом - почему растут цены на овощи и фрукты? Люди обращаются и к другим депутатам, и в правительство". Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат ЖК Ирина Карамушкина.

По ее словам, получается, что Государственное агентство антимонопольного регулирования и Министерство сельского хозяйства работают слабо, "работают сами на себя, имитируют бурную деятельность".

"Оптовая цена сетки лука всего 350 сомов, а перекупщики поднимают ее на рынке до тысячи сомов. Аналогично цена картофеля в поле 13-15 сомов, а на базаре 25-40 сомов", - сказала она.

Карамушкина требует, чтобы премьер-министр выходил в прямой эфир и отвечал на острые вопросы сограждан о продовольственной безопасности. Если же премьеру некогда, то выходить в прямой эфир должен, по словам Карамушкиной, министр сельского хозяйства, чтобы его министерство "работало не только на себя".


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URL: https://www.vb.kg/407193
Теги:
Госантимонополия, Минсельхоз, Ирина Карамушкина, цены, Жогорку Кенеш, Депутат, премьер-министр
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