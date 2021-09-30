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В Бишкеке маршруточник не пустил в салон женщину с ребенком из-за коляски

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- Оксана Гут
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Водитель бишкекской маршрутки № 203 не пустил в салон женщину с ребенком и коляской. Видео инцидента распространяется в соцсетях.

На видеозаписи женщина, держа за руку маленькую дочь, пытается сесть в бусик. Сложенная коляска лежит рядом. Однако водитель в грубой форме отказывает ей, буквально выталкивая из салона. При этом требует, чтобы женщина села в другую маршрутку. В итоге маршруточник отталкивает ее и закрывает дверь. Все это время ребенок плачет.

В столичной мэрии уже прокомментировали ситуация, заявив, что по данному факту ведется разбирательство. При этом в муниципалитете напомнили, что плата за провоз багажа свыше 40 кг в троллейбусах и автобусах составляет 8 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/407195
Теги:
дети, маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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