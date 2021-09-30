В Казахстане будут жестко контролировать доходы и имущество публичных лиц

В Казахстане предлагают законодательно дать президенту возможность утверждать список должностных лиц, у которых будут проверять операции с деньгами и имуществом, передает Liter.kz.

Мажилисмены инициировали и разработали законопроект по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Закон будет контролировать денежные операции и имущество публичных людей.

"Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом. А Агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников", - сказал мажилисмен Сергей Симонов, представляя законопроект.

В списке будут и иностранные публичные должностные лица. По мнению депутата, это обеспечит финансовую прозрачность и поможет пресекать превышения полномочий публичными лицами.

При этом мажилисмен Фахриддин Каратаев спросил у докладчика, кто конкретно будет считаться публичным лицом и какие родственники будут проверяться?

"К публичным лицам относятся те, кто занимает ответственные госдолжности, должностные лица и уполномоченные на выполнение госфункций, а также лица, управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосудаосвтенного сектора. После принятия законопроекта, Президентом будет утвержден перечень публичных должностных лиц из вышеупомянутой категории. Поэтому сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав я не могу, это будет известно после того, как утвердит перечень Президент", - ответил депутат Симонов.

Согласно международным стандартам к публичным лицам относятся люди, наделенные функциями управления государством. В их числе главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.

К родственникам относятся супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Отметим, что Мажилис принял законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".