Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Нурбубу Кененбаева: Простые люди поддерживают президента

294  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-замглавы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева убеждена, что глава государства вовремя поднял вопрос с Кумтором. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, предпосылки к этому были давно.

"Я сейчас нахожусь в Жеты-Огузском районе и лишний раз убедилась, что простые люди всецело поддерживают в этом вопросе нашего президента. Народ не слепой и видел на какие несправедливости шло прежнее руководство Кумтора вкупе с прежними правительствами. Это нужно было давно сделать и поэтому люди, которые считают, что не нужно было затевать весь этот конфликт с руководством Центерры, либо слепы, либо что-то еще", - сказала она.

В то же время экс-замглавы области призвала нынешние власти крайне продуманно решать вопрос с месторождением.

"Мы должны продумать каждый свой шаг, так как еще много могут быть подводных камней. Особенно, это касается юридической составлющей. Самое главное, мы должны сделать акцент на экологию, наши ледники никто уже вернет и последствия трагедии в Барскооне уже не исправишь", - добавила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407198
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  