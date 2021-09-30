Нурбубу Кененбаева: Простые люди поддерживают президента

Экс-замглавы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева убеждена, что глава государства вовремя поднял вопрос с Кумтором. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, предпосылки к этому были давно.

"Я сейчас нахожусь в Жеты-Огузском районе и лишний раз убедилась, что простые люди всецело поддерживают в этом вопросе нашего президента. Народ не слепой и видел на какие несправедливости шло прежнее руководство Кумтора вкупе с прежними правительствами. Это нужно было давно сделать и поэтому люди, которые считают, что не нужно было затевать весь этот конфликт с руководством Центерры, либо слепы, либо что-то еще", - сказала она.

В то же время экс-замглавы области призвала нынешние власти крайне продуманно решать вопрос с месторождением.

"Мы должны продумать каждый свой шаг, так как еще много могут быть подводных камней. Особенно, это касается юридической составлющей. Самое главное, мы должны сделать акцент на экологию, наши ледники никто уже вернет и последствия трагедии в Барскооне уже не исправишь", - добавила она.