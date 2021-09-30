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Ребенка не пустили в детский сад из-за опоздания

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- Наталья Крайнова
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В редакцию VB.KG обратились родители детей, посещающих муниципальный детский сад Бишкека. На днях они столкнулись с тем, что их детей не приняли в садик из-за утреннего опоздания.

"Утром из-за проблемы с транспортом задержались и приехали к садику не в восемь утра, а к 8.35. Но ребенка не пустили. Причем воспитатели не могли толком ничего объяснить, просто сказали, что после 8.30 никого не пускают. А таких родителей с детьми возле ворот оказалось несколько человек. Хотелось бы узнать на основании каких правил не пускают детей в детский сад?", - спрашивает читатель.

Все муниципальные детские сады находятся в ведении управления образования при мэрии, поэтому вопрос читателя мы адресовали туда. Однако, никаких конкретных правил и приказов, регламентирующих этот процесс там не представили, лишь комментарий своего штатного специалиста по детским садам, который попытался объяснить ситуацию.

"Во-первых, существует режим дня. Дети должны быть в определенное время уже в садике. Во-вторых, до 8.30 часов идет процесс подготовки питания, если до этого времени повар рассчитал порции на 200 человек, а после 8.30 приходит еще 20 воспитанников, откуда повар возьмет недостающие порции? Заготовка питания начинается с раннего утра. До 8.30 часов идет подсчет порций и выдается определенное количество продуктов. Когда мы дома готовим, мы же тоже рассчитываем на определенное количество людей, пусть родители встают пораньше и ведут во время детей в садик", - отвечает специалист ДОО управления образования мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/407204
Теги:
детский сад, Бишкек
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