Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Минсельхоз намерен разводить высокопродуктивных животных

282  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов вынесло на обсуждение общественности проект постановление правительства "О лишении статуса племенных заводов и ферм" Поводом для принятия такого документа стало удручающее состояние отечественного животноводства.

Согласно официальным данным данным, в Кыргызстане сейчас насчитывается миллион голов крупного рогатого скота и почти шесть миллионов овец, но продуктивность этих животных крайне низкая. Если до 1991 года от каждой фуражной коровы получали по 3000 тысячи литров молока в год, то сейчас всего лишь по 2000 тысячи. В советское время откормленные бычки весили 800 -1000 килограммов, то сейчас 500-600. И в овцеводстве ситуация далеко не образцовая. Колхозные овечки весили 40-50 килограммов, сегодня - 30-35, настриг шерсти также сократился чуть ли не в половину.

Причин низкой продуктивности как крупного, так и мелкого рогатого скота - предостаточно. В селах перестала функционировать зоотехническая служба, возникли огромные проблемы с кормопроизводством. Нынешние поколения буренок и овечек никогда не видели комбикорма, выживают только за счет подножного корма. Фермеры не могут приобрести семя породистых животных, да и нигде его купить. Как признают специалисты Минсельхоза в преамбуле готовящегося постановления, "на данный момент отсутствует системная селекционно - племенная работа, в результате чего утрачен ценный генетический потенциал животных".

В связи с создавшейся ситуацией, отмечается далее в проекте постановления, необходимо срочно переходить от количества к качеству разводимого скота. Для реализации этих задач большая работа отводится племенным хозяйствам. Поэтому им в перспективе будет оказана государственная поддержка в виде предоставления сельскохозяйственных угодий для кормопроизводства, отданы в лизинг племенные животные и техника, а также будет предоставлено льготное кредитование.

Но такие условия будут предоставлены далеко не всем племенным хозяйствам, а только тем, кто доказал свою жизнеспособность, то есть, и в сегодняшних неимоверно сложных условиях разводит породистый скот. Для выяснения этого вопроса специалисты проверили все племенные хозяйства республики, и вместо 263 племенных хозяйств оставили только 166, в том числе 25 племенных завода 141 племенной фермы.

Однако, закрыть плохо работающие хозяйствующие субъекты - полдела, нужно оказать срочную и эффективную поддержку действующим хозяйствам, а вот об этом в постановлении сказано как-то не очень внятно. Что значит фраза "в перспективе будет оказана государственная поддержка?" В какой перспективе - отдаленной или ближайшей? Каким будет это самое "льготное кредитование"? Под какие проценты? За рубежом, к примеру, ни о каких льготных кредитах не может быть и речи. Там племхозам предоставляются только дотации.

Более того, племенным делом за рубежом занимаются только на крупных предприятиях, которые обеспечены всем необходимым оборудованием. И на каждом таком заводе трудятся грамотные специалисты - зоотехники, ветеринары и даже ученые. И никакой кустарщины в виде племенных ферм за границей априори быть не может.

Так что лучше готовящийся к подписанию проект постановления правительства сейчас вернуть на доработку. Необходимо дотошно подсчитать в какую сумму обойдется реализация этого начинания, подумать об обеспечении племхозяйств грамотными специалистами, заключить договоры с зарубежными партнерами договоры о поставках высокопродуктивного молодняка, и только потом составлять правительственные документы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407206
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  