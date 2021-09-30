Минсельхоз намерен разводить высокопродуктивных животных

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов вынесло на обсуждение общественности проект постановление правительства "О лишении статуса племенных заводов и ферм" Поводом для принятия такого документа стало удручающее состояние отечественного животноводства.

Согласно официальным данным данным, в Кыргызстане сейчас насчитывается миллион голов крупного рогатого скота и почти шесть миллионов овец, но продуктивность этих животных крайне низкая. Если до 1991 года от каждой фуражной коровы получали по 3000 тысячи литров молока в год, то сейчас всего лишь по 2000 тысячи. В советское время откормленные бычки весили 800 -1000 килограммов, то сейчас 500-600. И в овцеводстве ситуация далеко не образцовая. Колхозные овечки весили 40-50 килограммов, сегодня - 30-35, настриг шерсти также сократился чуть ли не в половину.

Причин низкой продуктивности как крупного, так и мелкого рогатого скота - предостаточно. В селах перестала функционировать зоотехническая служба, возникли огромные проблемы с кормопроизводством. Нынешние поколения буренок и овечек никогда не видели комбикорма, выживают только за счет подножного корма. Фермеры не могут приобрести семя породистых животных, да и нигде его купить. Как признают специалисты Минсельхоза в преамбуле готовящегося постановления, "на данный момент отсутствует системная селекционно - племенная работа, в результате чего утрачен ценный генетический потенциал животных".

В связи с создавшейся ситуацией, отмечается далее в проекте постановления, необходимо срочно переходить от количества к качеству разводимого скота. Для реализации этих задач большая работа отводится племенным хозяйствам. Поэтому им в перспективе будет оказана государственная поддержка в виде предоставления сельскохозяйственных угодий для кормопроизводства, отданы в лизинг племенные животные и техника, а также будет предоставлено льготное кредитование.

Но такие условия будут предоставлены далеко не всем племенным хозяйствам, а только тем, кто доказал свою жизнеспособность, то есть, и в сегодняшних неимоверно сложных условиях разводит породистый скот. Для выяснения этого вопроса специалисты проверили все племенные хозяйства республики, и вместо 263 племенных хозяйств оставили только 166, в том числе 25 племенных завода 141 племенной фермы.

Однако, закрыть плохо работающие хозяйствующие субъекты - полдела, нужно оказать срочную и эффективную поддержку действующим хозяйствам, а вот об этом в постановлении сказано как-то не очень внятно. Что значит фраза "в перспективе будет оказана государственная поддержка?" В какой перспективе - отдаленной или ближайшей? Каким будет это самое "льготное кредитование"? Под какие проценты? За рубежом, к примеру, ни о каких льготных кредитах не может быть и речи. Там племхозам предоставляются только дотации.

Более того, племенным делом за рубежом занимаются только на крупных предприятиях, которые обеспечены всем необходимым оборудованием. И на каждом таком заводе трудятся грамотные специалисты - зоотехники, ветеринары и даже ученые. И никакой кустарщины в виде племенных ферм за границей априори быть не может.

Так что лучше готовящийся к подписанию проект постановления правительства сейчас вернуть на доработку. Необходимо дотошно подсчитать в какую сумму обойдется реализация этого начинания, подумать об обеспечении племхозяйств грамотными специалистами, заключить договоры с зарубежными партнерами договоры о поставках высокопродуктивного молодняка, и только потом составлять правительственные документы.